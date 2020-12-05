የኦነግ ሸኔ አባላትን በማጋለጥ ለዘላቂ ሰላም የድርሻቸውን እንደሚወጡ የገላና ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ

ነገሌ ህዳር 26 /2013 (ኢዜአ) ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ የኦነግ ሸኔ አባላትን በማጋለጥ ለዘላቂ ሰላም የድርሻቸውን እንደሚወጡ በምዕራብ ጉጂ ዞን የገላና ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
የጉጂ ኦሮሞ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የአባገዳ ተወካዮችና ወጣቶች በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ በገላና ወረዳ ቶሬ ከተማ ተወያይተዋል፡፡
በውይይቱ ወቅት በወረዳው የቀርሳ ቀበሌ ነዋሪና የገዳ ቃሉ ተወካይ አቶ ሻምበል ጃርሶ የኦነግ ሸኔ የግፍ ድርጊት ኮንነዋል፡፡
“ኦነግ ሸኔ የኦሮሞን ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን በመነጠል ክልሉን የግጭት አውድማ ለማድረግ የሚሰራ የጥፋት ቡድን እንደሆነ በተግባር አይተናል” ብለዋል፡፡
በወረዳው የቀርሳ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ቱሪ ጁላ “ኦነግ ሸኔ የጥፋት ቡድን በንጹን ላይ እያደረሰ ያለው ጥቃት አሳፋሪና ከኦሮሞ ባህል ያፈነገጠ ነው” ብለዋል፡፡
የአካባቢው ህዝብ የጥፋት ቡድኑን ከተደበቀበት አውጥቶ ለህግ ለማቅረብ የሚደረገውን ጥረት በመንግስት የጸጥታ መዋቅር መደገፍ እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡
ኦነግ ሸኔ በተለያዩ ጊዜያት የተደረገለትን የሰላም ጥሪ ባለመቀበሉ ካሁን በኋላ አማራጩ ህጋዊ እርምጃ ብቻ መሆኑን ገልጸዋል ፡፡
የጥፋት ቡድኑ አባላት በህጻናትና ሴቶች ላይ እያደረሰ ያለው ጥቃት ከባድ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በወረዳው የጂርሜ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ እልፌ ቦሩ ናቸው።
የጥፋት ቡድኑን ድርጊት በመፍራት በሰላም ወጥቶ በሰላም ለመመለስ ስጋት እንደሆነባቸውም ጠቁመዋል።
መንግስት በትግራይ ክልል የጀመረው የህግ ማስከበር ስራ በኦሮሚያ ክልል በሚንቀሳቀሰው ኦነግ ሸኔ የጥፋት ቡድን አባላት ላይም እንዲደገም ጠይቀዋል፡፡
በአካባቢያቸው የሚንቀሳቀሱተን የኦነግ ሸኔ አባላትን በማጋለጥ ለዘላቂ ሰላም የድርሻቸውን እንደሚወጡ የውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል።
ውይይቱን የመሩት የገላና ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ሀላፊ አቶ አበበ ዲኮ መንግስት የህግ የበላይነትን ከማስከበር ሌላ አማራጭ እንደሌለው አስታውቀዋል፡፡
የጥፋት ቡድኑ አባላት ከተደበቁበት ወጥተው ለህግ እንዲቀርቡ የወረዳው ህዝብ ጥቆማ በመስጠት የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥልም መለዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በውይይት መድረኩ ከገላና ወረዳ 30 ቀበሌዎች የተውጣጡ 250 የሀገር ሽማግሌዎች፣ የአባገዳና ቃሉ ተወካዮች እንዲሁም የወጣቶች፣ ሴቶችና የመንግስት አመራሮች ተሳትፈዋል፡፡