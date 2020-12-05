የህወሓት ጁንታ የመከላከያ ሠራዊት ሲደርስበት ትጥቁን እየፈታና መሣሪያዎችን በየቦተው እየጣለ ሸሽቷል

አዲስ አበባ ህዳር 26 /2013 (ኢዜአ) የህወሓት ጁንታ የአገር መከላከያ ሠራዊት ሲደርስበት ለጥፋት ተልዕኮው የሚጠቀምባቸውን የጦር መሣሪያዎች በየቦታው እየጣለ መሸሹ ተጠቁሟል።
በመከላከያ ሠራዊት የሚወሰድበትን እርምጃ መቋቋም የተሳነው ከባድ መሳሪያዎችንም በየቦታው እየጣለ ነው የሸሸው።
የፌዴራል ፖሊስ ጁንታው ከአክሱም ከተማ ሲሸሽ የብሬል መትረየስና ጥይቶችን ጨምሮ ቡድኑ ጥሏቸው የሄደውን የጦር መሳሪያዎች አግኝቷል።
በአክሱም ፅዮን ቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ በፌዴራል ፖሊስ ፀረ ሽብር ኮማንዶ ዲቪዥን አባላት አማካኝነት ከባድ የጦር መሳሪያዎች ተገኝተዋል።
የዲቪዥኑ ሻለቃ አንድ አዛዥ ምክትል ኮማንደር መሐመድ አሰፋ አንድ ብሬል መትረየስ፣ 742 የብሬልና 556 የክላሺንኮቭ ጥይቶችን ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
ኮንስታብል አብዱሰላም አህመድ ደግሞ ከባልደረቦቻቸው ጋር ባደረጉት አሰሳ መሳሪያዎቹን እንዳገኟቸው ገልጸዋል።
ዓመታዊው የአክሱም ፅዮን በዓል በሠላም እንዲከበር የፌዴራል ፖሊስ ፀረ ሽብር ኮማንዶ ዲቪዥን አባላት ውጤታማ ሥራ መስራታቸውንም አክለዋል።
ኮማንዶው ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሆን የሚሰጠውን ተልዕኮ ለመወጣት ያለውን ዝግጁነትም ገልጸዋል።