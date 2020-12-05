ህወሃት የቀድሞ ታጋዮችን ለጎዳና ተዳዳሪነት የዳረገ ግፈኛ ቡድን መሆኑን ተወላጆች ገለጹ

ሐረር ህዳር 26 /2013 (ኢዜአ) ጁንታው ህወሃት የቀድሞ ታጋዮችን ለጎዳና ተዳዳሪነት የዳረገና ሌላውንም ህዝብ ለችግር ያጋለጠ ግፈኛ ቡድን መሆኑን በሐረሪ ክልል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ገለጹ።
ተወላጆቹ “ድጋፋችን ለሀገር መከላከያ ሠራዊታችን ” መሪ ሀሳብ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ በሐረር ከተማ ተወያይተዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች እንዳሉት ጁንታውን ሥርዓት ለማሲያዝ መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ በማጠናከር ቡድኑን ለህግ ማቅረብ አለበት።
ከተሳታፊዎቹ መካከል አቶ አብረሃ ገብረእግዝአብሔር በሰጡት አስተያየት ጁንታው ለራሱ ሠራዊት የሚተኛ አይደለም ፤ እኛ ቀደምት የነበርን ታጋዮች ለጎዳና ተዳዳሪ ህይወት እንድንጋለጥ አድርጎናል ብለዋል።
ሌሎችንም በሃይማኖትና ብሔር እየከፋፈለ በማሰር ግፍ የፈጸመ ቡድን መሆኑን አመልክተው በተለይ በሰሜን እዝ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ግፍ እጅግ የሚያሳዝን መሆኑን በመግለጽ ድርጊቱን ኮንነዋል።
የትግራይ ህዝብ ቡድኑ የማይጠቅመው መሆኑን በመረዳት ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጎን እንዲሆንም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ቡድኑ ለጎዳና ህይወት እንዲዳረጉ ቢገፋቸውም በሐረር ባሰለፏቸው ረጅም ዓመታት በገቢ ማስገኛ ስራ ተሰማርተው እራሳቸውን በመለወጥ ቤተሰብና ንብረት ማፍራታቸውን ጠቅሰው ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር በሠላም ፣በፍቅርና በመተሳሳብ አብረው ሲኖሩ ያጋጠማቸው ችግር እንደሌለ አወስተዋል።
መንግስት እያካሄደ የሚገኘውን ህግ የማስከበር ስራ እንደግፋለሁ፤ በየቀበሌያችንም ለመከላከያ ሠራዊት በተደረገው የድጋፍ ስራ የበኩሌን ተወጥቻለሁ ያሉት አቶ ገብሬ ተስፋዬ ናቸው።
ቡድኑ በትግራይ ክልል ያወደማቸውን መሰረተ ልማቶችን መንግስት መልሶ የመገንባትና ህዝቡን የመደገፍ ስራዎች መከናወን እንዳለበት ጠቁመዋል።
ወይዘሮ እልፍነሽ በቀለ በበኩላቸው መንግስት በጁንታው ላይ የወሰደው ህግን የማስከበር ስራ የሚደነቅ መሆኑን ተናግረዋል።
የትግራይ ህዝብም የከሃዲውን ጁንታ ተግባር ተረድቶ ከመንግስት ጎን በመሆን በተለይ መሰረተ ልማቶችን ወደቀድሞ ቦታቸው የመመለስ ስራ ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለበትም አመልክተዋል።
ህወሃት የትግራይን ብቻ ሳይሆን መላ የሀገሪቱን ህዝብ እየጎዳ ያለ እብሪተኛ ቡድን በመሆኑ መንግስት የወሰደው እርምጃ አግባብነት ያለው ነው ያለው ወጣት ጥላሁን ሰይፉ ነው።
መንግስትም ከቤተሰቦቻቸውና ዘመዶቻችን ጋር የሚገናኙበት መንገድ እንዲያመቻ ችላቸውም ጠይቋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች በክልሉ አሁን የሚስተዋሉ አንዳንድ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል።
በውይይት መድረኩ የተገኙት የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ከፍተኛ አመራር አቶ ሐሰን አብዲ በክልሉ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች የህውሃት የጥፋት ተላላኪዎች መሸሸጊያ እንዳይሆኑ እራሳቸውን እንዲጠብቁ ጠቁመዋል።
እንደ በፊቱም በክልሉ ሠላም ማስከበርና የልማት ስራዎች ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ማስቀጠል እንዳለባቸው ጠቁመው የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ችግሮችን ለመፍታት ፓርቲው የሚመራው የክልሉ መንግስት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ለአንድ ቀን በተካሄደው የውይይቱ መደረክ በሐረሪ የሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆችና የክልሉ አመራሮች ተሳትፈዋል