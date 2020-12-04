በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚፈፀም አድልዎና ጥቃትን ለማስቆም ያለመ የቀይ ካርድ ዘመቻ ተጀመረ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 25/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚፈፀም አድልዎና ጥቃትን ለማስቆም አንድ ሚሊዮን ፊርማ የማሰባሰብ የቀይ ካርድ ዘመቻ ዛሬ በይፋ ተጀመረ።
የቀይ ካርድ ዘመቻው የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ከአፍሪካ ሬኒሰንስ ዲያስፖራ ኔትወርክ ጋር በመሆን በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚፈጸም ማንኛውንም ጥቃት ”በቃ” ለማለት ያለመ ነው።
ፊርማው ተሰባስቦ ከሁለት ዓመት በኋላ እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር በ2022 የዓለም ዋንጫ በሚካሄድባት ኳታር ላይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀርቦ ውሳኔ እንዲሰጥበት ይደረጋል ተብሏል።
በዓለም አገራት የሴቶችን እኩልነት ለማረጋገጥ በርካታ ሥራዎች ቢሰሩም ዛሬም ሴቶችን አሳንሶ የማየት፣ በእነሱ ላይ ጾታዊ ጥቃት መፈጸምና በጫና ውስጥ እንዲኖሩ ማድረግ ያልተፈቱ ችግሮች ናቸው።
በተለይ በአፍሪካ ችግሩ ሥር እየሰደደ ሲሆን በዚህም ሴቶች በሁለንተናዊ ተሳትፎ ወደፊት እንዳይሄዱ በተለያየ አቅጣጫ ለጥቃትና ለአደጋ የሚጋለጡበት ሁኔታ መኖሩን መረጃዎች ያሳያሉ።
የቀይ ካርድ ዘመቻው ዛሬ በይፋ ሲጀመር የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከልም ሆነ ለማስቆም የሁሉም አካላት ትብብር ያሻል ብለዋል።
መንግስት በሴቶች እኩልነትና ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ ላይ እየሰራ መሆኑን አስታውሰው የሴቶችን ጥቃት ለማስቆም በሚደረገው የቀይ ካርድ የፊርማ ዘመቻም ሚኒስቴሩ በስፋት እንደሚንቀሳቀስ ገልፀዋል።
በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የስነ ሕዝብ ፈንድ ተወካይ ሳራ ማሳሌ በበኩላቸው በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፉ የሚያሳድረው ጫና ከፍ ያለ መሆኑን ተናግረዋል።
“ሴቶችና ልጃገረዶች በየትኛውም ዓለም ከጥቃት ነጻ ሆነው የመኖር መብታቸው እንዲጠበቅ የሁሉም ተሳትፎ አስፈላጊ በመሆኑ ለዚህ ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ ይገባል” ብለዋል።
በኢትዮጵያ የአፍሪካ ሬኒሰነስ ዲያስፖራ ኔትወርክ ኃላፊ ወይዘሮ አስራት ጥላሁን በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ላይ ሴቶችና ልጃገረዶች በማንኛውም ሠዓት በጥቃት ዒላማ ውስጥ መሆናቸውን ነው የገለጹት።
“ሊበቃ፣ ሊወገዝ ይገባል በማለት የተዘጋጀው ፊርማ የማሰባሰብ የቀይ ካርድ ዘመቻ እስከ ፈረንጆቹ 2022 የሚቀጥል ሲሆን በዚህም አንድ ሚሊዮን ፊርማ በማሰባሰብ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲቀርብ ይደረጋል” ብለዋል።
የሴቶችን መብት ለማስጠበቅ የሚወጡ ፖሊሲዎች ተፈጻሚነታቸው በሚፈለገው ደረጃ አለመሆኑን ጠቁመው፣ የዘመቻው ግብ የሴቶችን መብት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ማስጠበቅ መሆኑን አስረድተዋል።
“በእግር ኳስ ሜዳ አንድ ተጫዋች ቀይ ካርድ ከተሰጠው ከሜዳ እንደሚወጣ ሁሉ፣ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ማንኛውም አይነት ጥቃት በዚያ አግባብ እንዲታይ ለማድረግ በትኩረት ይሰራል” ብለዋል።
ለሴቶችና ለህጻናት ከጥቃት ነጻ የሆነ ምቹ ዓለም መፍጠር የዚህ ትውልድ የቤት ሥራ በመሆኑ ፊርማ የማሰባሰብ ሥራው በሁሉም የዓለም ክፍል እንደሚከናወን ተናግረዋል።
በቀይ ካርድ ዘመቻ ይፋዊ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች፣ ባለሀብቶችና ታዋቂ ግለሰቦች ተሳትፈዋል።
መቀመጫውን በአሜሪካ ኒውዮርክ ያደረገው የአፍሪካ ሬኒሰንስ ዲያስፖራ ኔትወርክ ሴቶችና ልጃገረዶችን ከጥቃት ለመከላከል የተመሰረተ ሲሆን የአፍሪካ ቅርንጫፉ በኢትዮጵያና በደቡብ አፍሪካ ይገኛል።