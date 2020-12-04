የማህበራዊ ትስስር ገፆችና መገናኛ ብዙሀን በሀገር ግንባታ ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ምሁራን ተናገሩ

አርባምንጭ፣ ህዳር 25 /2013( ኢዜአ) የማህበራዊ ትስስር ገፆችና መገናኛ ብዙሀን በአገር ግንባታ ላይ ማተኮር እንዳለባቸው በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የተግባቦትና የጋዜጠኝነት ትምህርት ምሁራን ተናገሩ፡፡
በዩኒቨርሲቲው ሳውላ ካምፓስ የኮሙኒኬሽንና ሚዲያ ጥናት ትምህርት ክፍል ኃላፊ መምህር ድረስ ዱማዬ መገናኛ ብዙሀን ለዕድገትና ለውጥ አዎንታዊ ሚና እንዳላቸው ሁሉ በአግባቡ ካልተጠቀምንባቸው የጥፋት መሣሪያ ሊሆኑ ይችላሉ ብለዋል፡፡
የተግባቦት ትምህርት በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የማህበራዊ ትስስር ገፆችና መገናኛ ብዙሃን በጎ ሚና ላይ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው ሲመክር በኢትዮጵያ ግን ከአዎንታዊ ይልቅ አሉታዊ ዘገባ ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ገልጸዋል፡፡
ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በየአካባቢው የተፈጠሩ ግጭቶች ለዚህ አባባል ትክክለኛ ማሳያ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ጁንታው ህወሀት ዲጂታል ወያኔ በሚል ክንፍ ያደራጃቸው የማህበራዊ ትስስር ገፆችና መገናኛ ብዙሃን በሀገሪቱ ሰላም እንዳይሰፍን አፍራሽ ሀሳቦችን በማሰራጨት ዘመቻ ሲያካሂዱ መቆየታቸውን አውስተዋል፡፡
በተለይ ሰሞኑን መንግስት ከወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ በኋላ በማህበራዊ ትስስር ገፆች የሚተላለፉ አፍራሽ ተልዕኮ ያላቸው መልዕክቶች እየቀነሱ መምጣታቸውን አመልክተዋል፡፡
አፍራሽ ሀሳቦችን በማሰራጨት በህዝቡ መካከል ግጭት የሚያስነሱ መገናኛ ብዙሃንም ሆኑ ማህበራዊ ትስስር ገፆችን ለመቆጣጠር መንግስት ያወጣውን የጥላቻ ንግግር ህጉን ማስከበር አለበት ብለዋል።
የመንግስት እና በግል የሚተዳደሩት አብዛኛዎቹ መገናኛ ብዙሀን ከማህበራዊ ትሰስር ገፆቹ አንጻር የተሻለ ተአማኒነት ያላቸው በመሆኑ መረጃዎችን በፍጥነት ከማድረስ አንጻር ቀድመው መገኘት እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
ማህበራዊ ትስስር ገጾች በግለሰቦች ተጽዕኖ ውስጥ የወደቁ በመሆናቸው ተጠቃሚው ህብረተሰብ የመረጃ ምንጭና የመረጃውን ተአማኒነት ማረጋገጥ ይገባል ያሉት ደግሞ መምህር ተስፋዬ ቱፋ ናቸው፡፡
ማህበራዊ ትሰስር ገፆቹ እንደ መደበኛዎቹ መገናኛ ብዙሃን ለአንድ ሀገር ሰላምና ልማት ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡
ከመንግሰት የሚወርዱ መልዕክቶችን ወደ ህዝብ ለማድረስና ከህዝብ የሚመጡ ግብረ-መልሶችን ለመንግስት በማድረስ ጉልህ ሚና እንዳላቸውም ገልጸዋል።
ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ የማህበራዊ ትስስር ገፆች የተዛባ መረጃ በመልቀቅ በህዝቡ መካከል ግጭት በመፍጠርና ልማትን በማደናቀፍ ሀገሪቱን መፈታተናቸውን አስረድተዋል።
በዚህም ምክንያታዊ መሆን የሚገባውን ወጣት የፖለቲካ መጠቀሚያ በማድረግ አሉታዊ ጫና አሳድረዋል ብለዋል።
ህይወት በፖለቲካ ላይ ብቻ የተመሰረተ ባለመሆኑ ህብረተሰቡ ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አማራጮች ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡
አፍራሽ ሀሳብ የሚያራምዱ ማህበራዊ ትስስር ገፆች መጨረሻቸው ውድቀት መሆኑ ስለማይቀር በዘላቂነት ተከታይ እንዲኖራቸው ታማኝ መሆን ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።