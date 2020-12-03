የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በአዲስ አበባ በ156 ጣቢያዎች እየተሰጠ ነው

የኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ ወደ ዘንድሮ የተላለፈው የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ዛሬ በአዲስ አበባ በ156 የፈተና ጣቢያዎች መሰጠት ጀምሯል።
ኢዜአ የትምህርት ቤቶችን ዝግጅትና የፈተና አሰጣጡን አስመልክቶ በመፈተኛ ጣቢያዎች ተዘዋውሮ እንደተመለከተው ተማሪዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልና ሳኒታይዘር በመያዝ ወደ መፈተኛ ክፍሎቻቸው መገባታቸውን፤ በተረጋጋ ሁኔታ ፈተኛውን መጀመራቸውንም ተመልክቷል።
ትምህርት ቤቶች ለፈተናው ያደረጉትን ቅድመ ዝግጅት አስመልክቶም ርዕሳነ መምህራንን አነጋግሯል፡፡
የአጼ ፋሲል አፀደ ሕጻናትና የመጀመሪያ ደርጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ ግርማ ቶሎሳ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ለፈተናው አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት መከናወኑን ገልጸዋል።
የትምህርት ቤቱን ቅጥር ግቢና የመፈተኛ ክፍሎች የማጽዳትና ለተማሪዎች ምቹ የማድረግ ተግባራት መከናወናቸውን ጠቅሰዋል።
የኮቪድ-19 መከላከል ሥራዎች ሲሰሩ እንደነበር ያስታወሱት ርዕሰ መምህሩ ተፈታኞች ለአንድ ወር የክለሳ ትምህርትና ስለ ፈተናውም ገለፃ ተደርጎላቸው ለፈተና መቀመጣቸውን ገልጸዋል፡፡
የአርበኞች አፀደ ሕጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርት ወይዘሮ መቅደስ ተስፋዬም ተፈታኞቸ ወደ ትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ሲገቡ የሙቀት መጠናቸው እየተለካ መሆኑን ገልጸዋል።
ከፈተናው መጀመር በፊት ትምህርት ቤቱን ፅዱና ለፈተና ምቹ የማድረግ ሥራም ተሰርቷል ብለዋል።
በተመሳሳይ የአዲስ አበባ ቁጥር-1 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ ቶፊቅ በድሩ በትምህርት ቤቱ ለዛሬው ፈተና ስለተደረገው ዝግጅት አብራርተዋል።
እንደ አቶ ቶፊቅ ገለጻ የፈተና ጣቢያዎችን ጸጥታ ለማስከበር የአዲስ አበባና የፌዴራል ፖሊስ አባላት በቅንጅት እየሰሩ ነው፡፡
በአጼ ፋሲል አፀደ ሕጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መፈተኛ ጣቢያ የፀጥታ ዘርፍ አስተባባሪ ዋና ሳጅን ይሳቅ አስራት ተማሪዎች ከመግባታቸው በፊት የጥንቃቄ ፍተሻ መደረጉን ተናግረዋል።
ተፈታኞቹ ተማሪዎች ነቢያት አወል እና ሃቢብ ቢንያም ለፈተናው ዝግጅት ማድረጋቸውንና አጀማመሩን ጥሩ መሆኑን ነው የገለጹት፡፡
ከአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ዛሬ በተጀመረው የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በመዲናዋ 73 ሺህ 45 ተማሪዎች ለፈተና ይቀመጣሉ።