ፋብሪካው ለሆስፒታሎቹ ከ800 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ደሴ ህዳር 24/2013 (ኢዜአ) የባህር ዳር ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ለደሴና ጎንደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎች ከ800 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ።
ፋብሪካው የቁሳቁስ ድጋፉን ትላንት ለደሴ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስረክቧል።
የፋብሪካው የሰራተኞች የልማት ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ደረጀ አውለው በወቅቱ እንደገለጹት 560 አንሶላዎች፣ የቁስል ማሸጊያ ጨምሮ የተለያዩ ለህክምና መስጫ የሚሆኑ ቁሳቁሶች ለሆስፒታሎቹ በድጋፍ ተበርከተዋል ።
የፋብሪካው ሰራተኞችም ከደመወዛቸው በማዋጣት 56 ሺህ ብር ለሆስፒታሎቹ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል ።
የህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ ወደ ሆስፒታሎቹ የሚመጡ ህሙማን ቁጥር ሊጨምር ስለሚችል ህክምና የመስጠት አቅማቸውን ለማጠናከር በማሰብ ድጋፉ መደረጉን አስታውቀዋል።
የደሴ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ሰይድ የሱፍ ድጋፍ የሆስፒታሉን ጊዜያዊ ችግር የሚያቃልል መሆኑን አመልከተዋል።
ሆስፒታሉ መንግስት ህግን ለማስከበር በወሰደው እርምጃ ለተጎዱ ዜጎች ህክምና እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
የደሴ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በምስራቅ አማራ፣ ለአፋርና ለትግራይ ክልሎች ከ8 ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎች አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ስራ አስኪያጁ አስታውቀዋል ።