የጁንታው መወገድ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነፀብራቅ የሆነ ስርዓት የመገንባት ሂደቱን ያፋጥናል–የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ

ባህር ዳር ህዳር 24/2013 (ኢዜአ)- የህውሃተ አሸባሪ ቡድን መወገድ እውነተኛ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነፀብራቅ የሆነ ስርዓት የመገንባት ሂደቱን ያፋጥናል ሲሉ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አስታወቁ።
15ኛው የኢትዮጰያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዓል በባህር ዳር ከተማ እየተከበረ ነው።
አፈ ጉባኤዋ ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞ በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት የዘንድሮ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዓል እብሪተኛው የህውሃት ቡድን ዳግም ላይመለስ በተደመሰሰበት ወቅት መከበሩ ልዩ ያደርገዋል።
“ህወሃት ቡድን እራሱ በከፈተው ጦርነት በኢትዮጰያዊያን የተባበረ ክንድ ድባቅ ተመቷል” ብለዋል።
“የቡድኑ ድባቅ መመታት እውነተኛ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነፀብራቅ የሆነ ስርዓት ለመገንባት እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች እንዲፋጡ ያደርጋል” ሲሉ ገልፀዋል።
የአማራ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጰያዊያን ጋር በመሆን የህውሃት አሸባሪ ቡድንን ማስወገድ እንደቻለ ሁሉ ጠንካራ የኢኮኖሚ ባለቤት ለመሆን በህብረት መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
በባህር ዳር በፓናል ውይይትና በሌሎች ስነ ስርአቶች እየተከበረ ባለው የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፈሎች ተሳትፈዋል።