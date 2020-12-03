በጋምቤላ ከ450 ሺህ ለሚበልጡ የዳልጋ ከብቶች ክትባት ተሰጠ

ጋምቤላ 24/2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል ከ450 ሺህ ለሚበልጡ የዳልጋ ከብቶች የጎረርሳና የጉርብርብ በሽታዎች መከላከያ ክትባት መሰጠቱን የክልሉ እንስሳትና ዓሳ ሀብት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ጋልዋክ ዎል ለኢዜአ እንዳገለጹት ክትባቱ የተሰጠው በክልሉ በክረምቱ ወራት ተከስቶ ከነበረው የጎርፍ አደጋ ጋር ተያይዞ በዳልጋ ከብቶች ላይ በሽታዎች ሊከሰቱ ይችላል በሚል ስጋት ነው ።
በክልሉ በሚገኙ 13 ወረዳዎች ባለፉት ሁለት ሳምንት ውስጥ ለዳልጋ ከብቶቹ ክትባቱ መሰጠቱን ተናግረዋል።
የእንስሳት ጤና አገልግሎት ለማሻሻል በቅርቡ የሌሎች በሽታዎች መከላከያ ክትባት እንደሚሰጥ አመላክተዋል።
በክልሉ ያለውን ሰፊ የእንስሳት ሀብት የአረባብ ዘይቤ ለማሻሻልም ለአርሶና ከፊል አርብቶ አደሮች የስልጠናና የወተት ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ ድጋፍ ለመስጠት ቢሮው እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በመኮይ ወረዳ የቢልኛክ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ኝቦት ኬት በሰጡት አስተያየት በክረምቱ ወቅት ተከስቶ በነበረው ጎርፍ የግጦሽ መሬቶች በሙሉ በውሃ በመሸፈናቸው ምክንያት ከፍተኛ የግጦሽ ችግር ገጥሟቸው እንደነበር አስታውሰዋል።
ከብቶቻቸው በከፍተኛ ሁኔታ በመጎሳቆላቸው ለበሽታ ይጋለጣሉ የሚል ስጋት እንደነበረባቸው ጠቁመው ክትባቱ በመሰጠቱ በስጋቱን እንዳቀለለላቸው ገልጸዋል።
በክረምት ተከስቶ በነበረው የጎርፍ ችግር ባጋጠማቸው የግጦሽ እጥርት በአካባቢያቸው የወተት ምርት መቀነሱን የገለጹት ደግሞ በወረዳው የዳነጉል ቀበሌ ነዋሪ አቶ ዊሊት ቱሎው ናችው።
ከጎርፍ ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ በሽታዎችን ለመከላከል ክትባት በመሰጠቱ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል።