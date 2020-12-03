በጋምቤላ ክልል ከ18 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነባ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ተመርቆ ለአገልግሎት በቃ

ጋምቤላ ህዳር 24 / 2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል ፑኝውዶ ከተማ ከ18 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነባ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ተመርቆ ለአገልግሎት በቃ።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ የውሃ ፕሮጀክቱን በመረቁበት ወቅት እንዳሉት በክልሉ ቀደም ሲል ተጀምረው በተለያዩ ምክንያቶች ያልተጠናቀቁ የልማት ፕሮጀክቶት ይኖራሉ።
የክልሉ መንግስት የዚህ ዓመት ስራ እነዚህን ነባር ፕሮጀክቶች ማጠናቀቅ እንደሆነ ተናግረዋል።
በተለይም በዕለቱ ከተመረቀው የፑኝውዶ ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ በተጨማሪ የስድስት ከተሞች የውሃ ፕሮጀክቶች በቅርቡ እንደሚመረቁም ርዕሰ መሰተዳድሩ ገልጸዋል።
በፑኝውዶ ከተማ ባለፉት ዓመታት ሲነሱ የነበሩት የመብራትና ንጹህ የመጠጥ ውሃ ችግሮች በመቃለላቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል።
የክልሉ ውሃና መስኖ ልማት ምክትል ኃላፊ አቶ አቡላ ኞች በበኩላቸው በፑኝውዶ ከተማ የተመረቀው የውሃ ፕሮጀክት በአንድ ቋት የንጹህ መጠጥ ውሃ እና ሳንቴሽን ፕሮግራም ከ88 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እየተገነቡ ከሚገኙት 71 የውሃ ፕሮጀክቶች አንዱ ነው ብለዋል።
በክልሉ ስድስት ወረዳዎች እየተገነቡ ካሉት ፕሮጀክቶች መካከል መለስተኛ ጥልቅ እና የእጅ ውሃ ጉድጓዶች ቁፋሮ እንዲሁም የምንጭ ማጎልበት እንደሚገኙበት ጠቁመው በአሁኑ ወቅት አብዛኛቹ መጠናቀቃቸውን ተናግረዋል።
ፕሮጀክቶቹ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቁም ከ48 ሺህ በላይ ህዝብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ያደርጋሉ ብለዋል።
በፑኝውዶ የተመረቀው የውሃ ፕሮጀክት ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ እንደወጣበትና ከ12 ሺህ በላይ የከተማዋን ነዋሪዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተገልጿል።
ከከተማው ነዋሪዎች መካከል አቶ ኡሞድ ኡጆው በሰጡት አስተያየት የተመረቀው የውሃ ፕሮጀክት ቀደም ሲል የነበረውን ከፍተኛ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር እንደሚያቃልላቸው ተናግረዋል ።
ሆኖም አሁንም የውሃ መስመር በሁሉም አካባቢዎች ባለመዘረጋቱ መስተካከል እንዳለበት አመልክተዋል።