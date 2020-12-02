በሲዳማ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድኅን ሽፋን ለማሳደግ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎአቸውን እንዲያጠናክሩ ተጠየቀ

ሀዋሳ፣ ህዳር 23/2013 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድኅን ሽፋን ለማሳደግ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎቸውን እንዲያጠናክሩ ተጠየቀ።
በክልሉ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድኅን ሽፋን ያለበትን ደረጃ ለመገምገም የተዘጋጀ የንቅናቄ መድረክ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩ የሲዳማ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ በቀለ ቱንሲሳ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው የክልሉ ህዝብ በገጠር እንደሚኖር ገልጸዋል።
ይህ ሰፊ ህዝብ የጤና ችግር ሲያጋጥመው በአፋጣኝ ህክምና ለማግኘት የሚያስችል በቂ ገንዘብ ስለሌለው ለአራጣ ብድርና ዕዳ እንደሚዳረግ ጠቁመው በገንዘብ ዕጦት ለከፋ የጤና ችግር እንደሚጋለጥ ተናግረዋል።
ችግሩን በመፍታት ፍትሐዊ የህክምና አገልግሎት ለሁሉም ለማዳረስ የማህበረሰብ ጤና መድኅን አገልግሎት ወሳኝ ነው ያሉት አቶ በቀለ ክልሉ በዞን መዋቅር ከነበረበት ከ2003 ጀምሮ ሽፋኑን ለማሳደግ ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰዋል።
ሆኖም በሚፈለገው ልክ ሽፋኑን ማሳደግና ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ አለመቻሉን አስረድተዋል።
ሽፋኑን ለማሳደግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚስተዋሉ ጉድለቶችን በማስተካከል ተሳትፏቸውን እንዲያጠናከሩ ጠይቀዋል።
በተለይ አመራሩ ህብረተሰቡን ከማነቃነቅ ባለፈ ዓመታዊ መዋጮ መክፈል ለማይችሉ የጤና መድኅን ተጠቃሚዎች የሚውለውን ከአስተዳደር መዋቅሩ የሚጠበቅ የድጎማ በጀት በአግባቡና በወቅቱ እንዲመድብ ለማድረግ እንደሚሰሩ ገልፀዋል።
የክልሉ መስተዳደር ለዚህ የሚውል ከስምንት ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡንም ጠቁመዋል።
በክልሉ ጤና ቢሮ የጤና አገልግሎቶች ባለሙያ አቶ ዳለቻ ዳንጉራ በበኩላቸው የመድኅን ሽፋን አገልግሎቱ ሲጀመር አምስት ገጠር ወረዳዎችንና አንድ ከተማ አስተዳደርን ማዕከል ያደረገ እንደነበር ተናግረዋል።
በአሁን ወቅት በሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ተግባራዊ እየሆነ ይገኛል ብለዋል።
እስካሁን በአጠቃላይ ክልላዊ ሽፋኑ አገልግሎቱን ማግኘት ከሚገባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች 12 በመቶ ብቻ ተደራሽ መሆኑን ጠቁመዋል።
የዚህ ችግር መንስኤዎች የተለያዩ ቢሆኑም በዋናነት በህብረተሰቡ ዘንድ በቂ ግንዛቤ ሳይፈጠር ወደ ሥራ መግባት እንደሆነ ጠቅሰዋል።
የአስተዳደር አካላት ህብረተሰቡን የማንቃትና የአገልግሎቱ ተጠቃሚ የማድረግ እንዲሁም በበቂ በጀት የመደገፍ ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
እንደ አቶ ዳለቻ ገለጻ በጤና ቢሮው በኩል የጤና ተቋማት የመድኅን ሽፋን ተጠቃሚዎች ተገቢውን አገልግሎት በጥራትና ፍትሀዊነት እንዲያገኙ ትኩረት ተሰጥቷል።
የሻባዲኖ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገብሬ ሳምባቦ እንደተናገሩት በወረዳው የማህበረሰብ ጤና መድኅን አገልግሎት መስጠት የተጀመረው ከ2008 ዓ.ም. አንስቶ ነው።
በአሁኑ ወቅት 5 ሺህ የሚጠጉ አባላት የአገልግሎቱ ተደራሽ መሆናቸውን ጠቁመው ይህም የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ካለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች 17 በመቶ ብቻ ነው ብለዋል።
በሚፈለገው ልክ አባላትን ለማፍራት በወረዳ ደረጃ ንቅናቄ በመፍጠር ሽፋኑን ለማሳደግ እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በተለይ በጤና ተቋማት የሚታየውን የህክምና ግብአት አቅርቦት ችግር ለመፍታትና ለአባላቱ ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ከክልል ቢሮ ጋር በመናበብ እየሰራን ነው ብለዋል።
ለአንድ ቀን በተዘጋጀው መድረክ ከክልሉ ሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።