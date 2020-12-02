ፕሮጀክቱ የከተማ ልማት ሥራዎችን በማገዝ ድርሻ ነበረው… ኢንጂነር አይሻ መሐመድ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 23/2013(ኢዜአ) የመጀመሪያው ዙር የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮጀክት የከተማ ልማት ስራዎችን በማገዝ ድርሻ እንደነበረው የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ገለጹ።
ሁለተኛው ዙር የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮጀክት በ83 ከተሞች እንደሚጀመር የፌዴራል የከተሞች የሥራ ዕድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ አስታውቋል።
የፕሮጀክቱ አቢይ ኮሚቴ የ2012 ዓ.ም የፕሮጀክቱን አፈፃፀም በመገምገም በተያዘው በጀት ዓመት ዕቅድ ላይ ተወያይቷል።
የመጀመሪያው ዙር የፕሮጀክቱ ትግበራ በ11 ከተሞች መከናወኑም ተገልጿል።
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የከተማ ነዋሪዎችን ሕይወት ለማሻሻል የሚከናወነው የምግብ ዋስትና ፕሮጀክት ሁሉን አቀፍ የከተማ ልማት ሥራዎችን እንደሚያካትት ገልፀው፤ ፕሮጀክቱ ሥራ አጥ ወጣቶችንና ስደተኞችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግም ተናግረዋል።
የፕሮጀክቱን ውጤታማነት ለማረጋገጥ በነባር ከተሞች የነበሩ ኮሚቴዎችን የማጠናከርና በአዲሶቹ ከተሞች ዓቢይ ኮሚቴዎችን የማቋቋም ስራ ይሰራል ብለዋል።
በአገሪቷ ባለፉት አምስት ዓመታት በተካሄደው የመጀመሪያው ዙር የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ከ600 ሺህ በላይ ሰዎች ተጠቃሚ መሆናቸውንም ኢንጂነር አይሻ ተናግረዋል።
“የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች ድንጋይ ፈንቅለው፤ ተራራ ንደው ተፈጥሮን ሲገሩ ተመልክተናል” ያሉት ኢንጂነር አይሻ ፕሮጀክቱ በከተሞች መሰረተ ልማትና በተፋሰስ ልማት ቋሚ አሻራ ማሳረፍ እንደሚቻል ያሳየ ነው ብለዋል።
የኤጀንሲው የዓለም ባንክ የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት መርሃግብር አስተባባሪ አቶ ደበበ ባሩድ እንዳስረዱት ለአምስት ዓመት የሚቆየው ሁለተኛው ዙር ፕሮጀክት ሁሉንም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ያሳትፋል።
ከመጪው የካቲት ጀምሮ ለሚተገበረው ፕሮጀክት ከዓለም ባንክና ከመንግሥት ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡንም አስታውቀዋል።
በፕሮጀክቱ ከድህነት ወለል በታች የሆኑ ከ300 ሺህ በላይ ሰዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑና ከነዚህም ከ284 ሺህ በላይ የሚሆኑት በአካባቢ ልማት ሥራ እንደሚሳተፉ ተናግረዋል።