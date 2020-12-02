የማካካሻ ትምህርታችንን አጠናቀን የምረቃ ስነ ስርዓታችንን እየተጠባበቅን ነው .. የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች

ዲላ፤ህዳር 23/2013 (ኢዜአ) ከኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነት እራሳቸውን በመጠበቅ የተሰጣቸውን የማካካሻ ትምህርት አጠናቀው የምረቃ ስነ ስርዓታቸውን እየተጠባበቁ መሆኑን የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ገለጹ።
ታህሳስ 3 ቀን 2013 ዓ.ም ተማሪዎችን እንደሚያስመርቅ ዩኒቨርሲቲው ለኢዜአ አስታውቋል።
ከተመራቂ ተማሪዎች መካከል የኮምፕዩተር ሳይንስ ተማሪ ዮናስ መሳፍንት እንዳለው ከኮሮና ቫይረስ ጥቃት እራሳቸውን በመከላከል በአጭር ቀን ውስጥ የተሰጣቸውን የማካካሻ ትምህርት አጠናቀው የመጨረሻውን ፈተና እየወሰዱ ነው።
ህግ የማስከበር ዘመቻው ተራዝሞ በትምህርታቸው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚል ስጋት ተፈጥሮባቸው እንደነበር አስታውሶ፤ የመከላከያ ሰራዊት በአጭር ጊዜ ውስጥ ድል ማድረጉ ከስጋት ነጻ እንዳደረጋቸው ተናግሯል።
“አሁን ላይ ለምረቃ የሚያስፈልገንን ዝግጅት እያደረግን ነው “ብላል።
“ሳንመረቅ አንድ አመት በመዘግየታችን ከፈጠረብን የስነ ልቦና ተጽዕኖ ሳንላቀቅ ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን በቀሰቀሰው ጦርነት ምርቃቱ ዳግም ይራዘማል የሚል ስጋት ውስጥ ገብተን ነበር” ያለው ደግሞ የኤሌክትርካል ምህድስና ተመራቂ ተማሪ ዘካሪያስ ደምሴ ነው።
ጫናዎችን ተቋቁመው የገጽ ለገጽ የመማር ማስተማር ሂደቱን በስኬት ማጠናቀቃቸውንም ተናግራል።
በተለይም በዩኒቨርሲቲው ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የተደረጉ ጥንቃቄዎች የማካካሻ ትምህርቱን በስኬት እንዲያጠናቅቁ አስተዋጻ ማድረጉን ገልጿል።
በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት ናቲ ኦሊኢብሳ በበኩሉ ዩኒቨርሲቲው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይስፋፋ በቂ ዝግጅት ማድረጉና ተማሪዎች በትምህርታቸው ላይ ብቻ ማተኮራቸው የማካካሻ ትምህርቱ በታቀደው ጊዜ ሊጠናቀቅ እንደቻለ አመልክቷል።
የመማር ማስተማር ሂደቱ ያለምንም የጸጥታ ችግር ተጠናቆ የመመረቂያ ጽሁፍ ማስገባታቸውንም ጠቁሟል።
የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጫላ ዋታ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ባዘጋጀው የማካካሻ እቅድ መሰረት ተማሪዎች የገጽ ለገጽ የትምህርት ጊዜያቸውን አጠናቀው ፈተና እየወሰዱ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ዩኒቨርሲቲው በሁለተኛ ዙር የሚገቡ ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ የጠቆሙት ፕሬዝዳንቱ በመጪው ታህሳስ 3 ቀን 2013 ዓ.ም የመጨረሻ አመት ተማሪዎች እንደሚመረቁ አስታውቀዋል።