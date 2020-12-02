የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዛሬ በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ ጉዳት አለመድረሱን ገለጸ

ህዳር 23/2013 (ኢዜአ) ዛሬ ከጠዋቱ 1፡30 ሰዓት ላይ በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ጎርጎርዮስ አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ አንድ የቆሻሻ መጣያ ገንዳ ውስጥ ተጥሎ የተገኘ ቦምብ መፈንዳቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል።
በፍንዳታው ጉዳት አለመድረሱንም ጠቁሟል።
“ከአካባቢው ለፖሊስ በደረሰው ጥቆማ የፈንጅ አምካኝ ባለሙያዎች ወደ ቦታው በማቅናት ለማምከን ባደረገው ሙከራ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ሊፈነዳ ችሏል” ያለው ፖሊስ፤ አንድ ግለሰብ በቅርብ ርቀት ከሚሰራበት ጋራዥ ቅጥር ግቢ በስራ ላይ ሳለ በቦምብ ፍንጣሪ ቀላል ጉዳት እንደደረሰበት ተገልጿል።
ተጎጂው የህክምና እርዳታ በማግኘት ወደ ቤቱ መመለሱን የገለጸው ፖሊስ፤ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ባላቸው ግለሰቦችና አጠቃላይ የምርመራው ውጤት እንደደረሰው የሚያሳውቅ መሆኑን ፓሊስ አመልክቷል።
በተመሳሳይ በዚሁ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ጉርድ ሾላ ቅዱስ ያሬድ ሆስፒታል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ለፖሊስ በደረሰ መረጃ መሰረት ባለሙያዎች ቦታው ድረስ በመገኘት ቦምቡን የማምከን ስራ ሰርተዋል፡፡
“የህወሃት የጁንታ ተላላኪዎች በከተማችን አዲስ አበባ በንፁሃን ላይ ከባድ ጉዳት ለማድረስ የሚደርጉትን መንፈራገጥ ለማምከን የሚቻለው ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር የሚኖረውን የመረጃ ልውውጥ በማጠናከርና አካባቢውን በንቃት በመጠበቅ ነው” ሲል ማስገንዘቡን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያሳያል።