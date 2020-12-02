ዶክተር ሂሩት ካሳው የ2019 ምርጥ የአፍሪካ ቱሪዝም መሪ’ ተባሉ

ህዳር 23/2013 (ኢዜአ) ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው የ2019 ምርጥ የአፍሪካ ቱሪዝም መሪ’ ተብለው ተመረጡ።
አሸናፊ ሆነው መመረጣቸውን በጋና የሚገኘው ስትሪት ኦፍ ጎልድ ፋውንዴሽን የተሰኘው ድርጅት አስታውቋል፡፡
ሽልማቱ ከቀናት በኋላ እ.ኤ.አ. ታህሳስ 12/2020 አዲስ አበባ በሚገኘው ስካይላይት ሆቴል የሚደረግ መሆኑን ከሽልማት ኮሚቴው የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስነብቧል።
ምርጥ የአፍሪካ ቱሪዝም መሪ ተብለው የተመረጡት ዶክተር ሂሩት በበኩላቸው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንዳስነበቡት፤ “በቱሪዝም፣ በሆቴልና መስተንግዶ በአጠቃላይ በዘርፋችን ላይ ለተሰማራችሁ እና ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሰራተኞችና አመራር በሙሉ እውቅናው የእናንተው ነውና እንኳን ደስ አላችሁ” ብለዋል።
እጅ ለእጅ በመያያዝ ከተሰራ ሩቅ መጓዝ እንደሚቻልም አመልክተዋል።