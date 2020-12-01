በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን መከላከል የሁሉም ሃላፊነት ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 22/2013 (ኢዜአ) በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን መከላከል የሁሉም ሃላፊነት ሊሆን እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ገለጸ።
ዓለም አቀፍ የፀረ-ፆታዊ ጥቃት ንቅናቄ በአለም ለ29 ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ15ኛ ጊዜ ዛሬ በፓናል ውይይት ተከብሯል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ሃላፊ ሃዳስ ኪዱ “በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን መከላከል የሁሉም ሃላፊነት ሊሆን ይገባል”ብለዋል፡፡
በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለማስቆምና ያለባቸውን የኢኮኖሚ ጫና ለመቅረፍ ቢሮው እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በውይይቱ ላይ የተሳተፉት መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ አለሙ የቤት ወስጥ ጥቃቶች ብዙ ጊዜ ስለሚደበቁ ችግሩ ከመቃለል ይልቅ እንዲባባስ አድርጎታል ብለዋል።
በመሆኑም ቤተ-እምነቶች ሃላፊነት ወስደው ተከታዮቻቸው ላይ ጠንካራ የግንዛቤ ስራዎች መስራት አለባቸው ብለዋል፡፡
“ትውልድን ማነፅ በዋነኝነት የሃይማኖት አባቶች ሃላፊነት ቢሆንም በሚጠበቀው ደረጃ እየሰራን አይደለም” ያሉት ደግሞ የውይይቱ ተሳታፊ ሼህ ሙፈሪህ ኽይረዲን ናቸው፡፡
በተለይ ደግሞ ሴቶችና ህፃናትን የመንከባከብና ከቸግር የመከላከል ሃላፊነት የሁላችንም ሊሆን ይገባል ብለዋል።
በሴቶችና ህፃናት ላይ ወንጀል የሚፈፅሙ ግለሰቦችም በማህበረሰቡ ሊወገዙና በህጉም አስተማሪ እርምጃ ሊወስድባቸው ይገባል ብለዋል።
ዓለም አቀፍ የፀረ-ፆታዊ ጥቃት ንቅናቄ ‹‹ሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ፆታዊ ጥቃቶችን ባለመታገስ የብልፅግናን ጉዟችንን እናረጋግጥ›› በሚል መሪ ሀሳብ ተከብሮአል፡፡
በአሉ በተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ከህዳር 15-30 በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ እንደሚቆይ ታውቋል።