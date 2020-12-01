ሀሰተኛ የብር ኖት ሲያዘዋውሩ የተገኙ አባትና ልጅ በቁጥጥር ስር ዋሉ

ደብረ ብርሃን ህዳር 22/2013 (ኢዜአ) በደብረ ብርሃን ከተማ 26 ሺህ ሃሰተኛ የባለ 200 ብር ኖት ሲያዘዋውሩ የተገኙ አባትና ልጅ ተይዘው ለህግ መቅረባቸውን የከተማው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታወቀ ።
የጽህፈት ቤቱ የታክቲክ ወንጀል ምርመራ ክፍል ሃላፊ ኢንስፔክተር አዲስ ገብረህይወት ለኢዜአ እንደገለፁት የገንዘቡ አዘዋዋሪዎችና ሃሰተኛ የብር ኖቱ በቁጥጥር ስር የዋለው ህዳር 20/ 2013 ዓ.ም ምሽት በከተማው በሚገኝ አንድ ሱቅ ሞባይል ለመግዛት ሲሞክሩ ነው።
“ሞባይሉ ስልክ ቀፎውን በ6 ሺህ 600 ብር ለመገበያየት ተስማምተው ገንዘቡን ሲከፍሉ ሞባይል ሻጩ ግለሰብ በብር ኖቱ ይዘትና ቀለም በመጠራጠር ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ እጅ ከፈንጅ እንዲያዙ ተደርጓል” ብለዋል።
ተጠርጣሪዎቹ ከተያዙ በኋላ በተደረገ ፍተሻም 26 ሺህ ሃሰተኛ ባለ 200 ብር ኖት እንደተገኘባቸውም ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል።
ግለሰቦቹ ጉዳያቸው በህግ መታየት መጀመሩን የገለጹት ኢንስፔክተር አዲስ ህብረተሰቡ መሰል አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ ለጸጥታ አካላት በመጠቆም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቀዋል።