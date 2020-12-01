ማይካድራ ላይ ጭፍጨፋ ሲፈፀም ስጋት ላይ ወድቀን ነበር- የሁመራ ከተማ ነዋሪዎች

ህዳር 22 /2013 (ኢዜአ) “ከሁመራ በቅርብ ርቀት በምትገኘው ማይካድራ ጭፍጨፋ ሲፈፀም ስጋት ላይ ወድቀን ነበር” ሲሉ የሁመራ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ።
በምዕራብ በኩል ከዳንሻና ሁመራ አካባቢ የህወሃቱ ጁንታ ከተባረረ ሳምንታትን አስቆጥሯል።
“በአካባቢው የነበረው ውጥረትና እንግልት አሁን ላይ ሰላማዊ ሆኖ ወደ መደበኛ ስራችን ተመልሰናል” ይላሉ የአካባቢው ነዋሪዎች።
በሁመራና አካባቢው የተገኘው የኢዜአ ሪፖርተር ነዋሪዎች ወደ መደበኛ ህይወት ተመልሰው ስራቸውን ሲያከናውኑ ተመልክቷል።
በሁመራ ጎዳናዎች ላይ የጀበና ቡና ስትሸጥ ያገኘናት ወጣት እየሩስ ብርሌ፤ “አሁን አካባቢው ሰላም ሆኗል፣ እኛም ስራችንን በማከናወን ላይ ነን፣ የጸጥታ ሃይሎችም አረጋግተውናል” በማለት ቀደም ሲል የነበሩ አሳሳቢና አስደንጋጭ ሁኔታዎች መቀየራቸውን ገልጻለች።
“በተለይ ደግሞ ከሁመራ ቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ማይካድራ የተፈጸመው አረመኔያዊ ተግባር የሁላችንንም ህልውና አደጋ ላይ የጣለ ነበር” ያለችው ወጣቷ፤ በህይወት የመኖር ዋስትናቸው ስጋት ውስጥ ገብቶ እንደነበር አስታውሳለች።
የአገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የአማራ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ አካባቢውን ከተቆጣጠሩ በኋላ ስጋቱ መወገዱን ገልጻለች።
ሌላኛው የሁመራ ከተማ ነዋሪ አቶ ፋሲል ሽፈራው “በአካባቢው ቀደም ሲል የነበረው ውጥረት በመንግስት ሃይሎች እንዲህ በአጭር ጊዜ እልባት ያገኛል ብለን አልገመትንም ነበር” ብለዋል።
“ሁመራ በአሁኑ ወቅት ሰላማዊ እንቀስቃሴ እየታየባትና በርካቶች ወደ ስራ ገበታቸው እየተመለሱ በመሆኑም ተደስተናል” ብለው፤ ሰላማዊ እንቅስቃሴ በመጀመሩ ሕብረተሰቡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን እያገኘ መሆኑንም ገልጸዋል።
ሆኖም የተሟላ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ባለመኖሩ የመሰረታዊ ፍጆታ አቅርቦት ላይ አሉታዊ ተፅእኖ መፍጠሩን ጠቁመዋል።
በአዲ ረመጽ ከተማ አቅራቢያ የግብርና ስራቸውን ሲያከናወኑ ያገኘናቸው አርሶ አደር ማሬ ዘውዱም “ወደ ማሳችን ተመልሰናል፣ አሁን ሰላም ነው” ብለውናል።
አርሶ አደር ማሬና ልጃቸው መንግስት አካባቢውን ሰላም በማድረጉ ወደ መደበኛ ስራቸው በመመለሳቸው መደሰታቸውን ነግረውናል።