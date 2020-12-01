የህወሃት ጁንታ በሽብርተኝነት መፈረጅ እንደሚገባ የህግና ፖለቲካ ሣይንስ ምሁራን ተናገሩ

ድሬዳዋ፣ ህዳር 22 /2013(ኢዜአ) ጁንታው ህወሃት የሀገር መከላከያ ሠራዊትን በመውረር እና ንጹሃን ዜጎችን በመጨፍጨፍ በፈጸማቸው ወንጀሎች በሽብርተኝነት ተፈርጆ በአለም አቀፍ የጦር ፍርድ ቤት ሊጠየቅ እንደሚገባ የህግና ፖለቲካ ሣይንስ ምሁራን ተናገሩ።
ምሁራኑ ለኢዜአ እንዳሉት የህወሃት ቡድን በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት መካከል ያለውን መተባበር ለመናድና አካባቢውን ለማደፍረስ የሚሰራው አሻጥር እስከ ወዲያኛው መጥፋት አለበት፡፡
በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል መምህር አብይ ደምሴ በሰጡት አስተያየት ፤ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ ላይ ሀገር አፍራሹ ጁንታ በአለም አቀፍ ህግ እንዲጠየቅ በምክር ቤት አባላቱ የተነሳው ሃሳብ መሠረታዊ ጉዳይ መሆኑን አውስተዋል።
ቡድኑ በሽብርተኝነት የሚያስፈርጀውና በአለም አቀፍ የጦር ፍርድ ቤት ወንጀለኝት የሚያስጠይቀው ሰብአዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥፋቶች መፈፀሙን ገልጸዋል።
የሀገር ጋሻና መከታ የሆነውን የመከላከያ ሠራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት ፣በማይካድራ የፈፀማቸው ማንነትን መሰረት ያደረገ የዘር እልቂት በአለም አቀፍ ህጎች የሚያስጠይቁ ወንጀሎች ናቸው በማለት ጠቅሰዋል፡፡
በተጨማሪም ህዝብ የሚገለገልባቸው የመሠረተ-ልማት አውታሮች ማውደም በሀገር ልማት ላይ የተፈፀመ ወንጀል መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እነዚህን ወንጀሎች የፈጸመውን ጁንታ በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ ሊወስን ይገባልም ነው ያሉት።
በሀገሪቱ ሉአላዊነትና ንፁሃን ዜጎች ላይ በፈፀማቸውን ዘግናኝ ወንጀሎች የጥፋት ቡድኑ በሽብርተኝነት መፈረጅና ለአለም አቀፍ ህግ እንዲቀርብ ማድረግ ለነገ የሚተው ተግባር አይደለም ያሉት ደግሞ በድሬዳዋ አስተዳደር የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ሰብስቤ መኮንን ናቸው፡፡
አቶ ሰብስቤ እንደተናገሩት፤ ጁንታው በፈፀማቸው ሰብአዊና ሀገራዊ ወንጀሎች በሽብርተኝነት የሚያስፈርጀው ነው።
ለዚህም የጥፋት ቡድኑ በሰሜን ዕዝ የሰነዘረው ጥቃት፣ በማይካድራ የፈጸማቸው የዘር እልቂቶች እና በሁመራ እየተገኙ ያሉት ጅምላ መቃብሮች ማስረጃዎች ናቸው ብለዋል፡፡
ጁንታው የሀገሪቱ ፖለቲካና የዲሞክራሲ ግንባታ እንቅፋት ነው ያሉት የህግ ባለሙያው፤ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቡድኑን በፍጥነት በሽብርተኝነት ሊፈርጀው እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሣይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል ኃላፊና መምህር አሰፋ ካሳው፤ በበኩላቸው ጁንታው ህወሃት ለአፍሪካ ቀንድና ለምሥራቅ አፍሪካ ሰላምና መረጋጋት ብሎም በጋራ የማልማት ሂደት ላይ እንቅፋት ሲፈጥር የነበረ ቡድን ነው ብለዋል፡፡
የኢትዮጵያን አንድነት አደጋ ላይ ለመጣል ቆርጦ የተነሳው ይህ የጥፋት ቡድን እየሰራ ያለው ሴራና ሽብር አለም እንዲረዳው መንግስት የጀመረውን የዲፕሎማሲ ሥራ ማጠናከር እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡
ይህም የቀጠናው ሀገራት በተቀናጀ መንገድ የጀመሩትን በጋራ የማልማትና ሽብርተኝነትን በጋራ የመከላከል ተግባርን ውጤታማ እንደሚያደርገው አስረድተዋል፡፡
በሀገር ውስጥና ውጭ ያለን ምሁራን ስለ ጁንታው አፍራሽ ተልዕኮ በአለም አቀፍ መድረክና በመገናኛ አውታሮች ማሳወቅና ማስረዳት እንደሚገባም ገልጸዋል፡፡