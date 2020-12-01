ሃገር ለማፈራረስ ሲሰራ የነበረው የህወሃት ጁንታ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለበት – በድሬዳዋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች

ድሬዳዋ፣ ህዳር 22/2013 (ኢዜአ ) ሃገር ለማፈራረስ ሲሰራ የነበረው የህወሃት ጁንታ ተገቢውን ቅጣት ሊያገኝ እንደሚገባ በድሬዳዋ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ገለጹ።
ተወላጆቹ ትግራይን መልሶ ለመገንባት ከአዲሱ አስተዳደር ጋር እንደሚሰሩም ተናግረዋል።
በከተማዋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች የህውሃት ሀገር አፍራሽ ቡድን በክልሉ ላይ ባደረሰው ጥፋትና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እያካሔዱት በሚገኘው ውይይት ላይ እንደገለጹት ለውጡን ለማስቀጠል የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል።
በተለያየ የዕድሜ ደረጃና የሙያ መስክ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በውይይታቸው ላይ እንደገለጹት ጊዜያዊ መንግስቱ ህወሃት ያወደማቸውን የመሰረተ ልማቶች መልሶ ለመገንባትና ተጎጂዎችን ለማቋቋም ተገቢውን ድጋፍ ያደርጋሉ።
እየተካሔደ ባለው ውይይት ላይ በከተማዋ ከተለያየ የሙያ መስክ የተውጣጡ ነዋሪዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ።