በመተከል የሚንቀሳቀሱ የጁንታው ርዝራዦች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እጅ እንዲሰጡ ማሳሰቢያ ተሰጠ

አሶሳ፣ ሕዳር 22 / 2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የጁንታው ህወሃት ጥፋት አስፈጻሚ ርዝራዦች ከጥፋታቻው በመታቀብ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እጃቸውን ለዞኑ ኮማንድ ፖስት እንዲሰጡ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አሳሰቡ።
ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አሻድሊ ሃሰን እንዳስታወቁት ህዝብን ከህዝብ ሲያጋጭ የኖረው ጁንታው ህወሃት ቡድን መከላከያ ሠራዊት በከፈለው መስዋዕትነት ህልውናው አክትሟል፡፡
“የጁንታውን የጥፋት ተልዕኮ አስፈጻሚዎች ለዓመታት በመተከል ባደረሱት ጥፋት ንጹሃን ሰዎች እንዲሞቱ፣ እንዲሰደዱና ንብረት እንዲወድም ምክንያት ሆኗል” ብለዋል፡፡
በዞኑ የህግ የበላይነትን ለማረጋጥ የጸጥታ ሃይሎች፣ ከአጎራባች አማራና ከፌደራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን በመግለጽ በርካታ የጥፋት ቡድኑ ተላላኪዎች መደምሰሳቸውን አስታውቀዋል፡፡
እርምጃው እየተወሰደ ቢሆንም ጥፋቱ እስከ ቅርብ ጊዜ መቀጠሉን አቶ አሻድሊ ጠቁመዋል፡፡
“ህወሃት ስልጣንን በሃይል መልሶ ለመያዝ ያሰበው አልተሳካም” ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ለጁንታው ያልጠቀመው አካሄድ ለተላላኪዎችም እንደማይጠቅም ሊረዱ እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
በዞኑ የሚገኙ ቀሪ የጁንታው ርዝራዦች በቀጣይ አንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ለአካባቢው ኮማንድ ፖስት፣ በየደረጃው ለሚገኙ የጸጥታ አስከባሪዎችና ለሀገር ሽማግሌዎች በሠላም እጃቸውን እንዲሰጡ ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል፡፡
ለጥፋት ቡድኑ የቀረበው ጥሪ የህዝብና የሀገር ደህንነትን በማስቀደም እንደሆነ ጠቁመው የጥፋት ቡድኑ ተላላኪዎችም ጥሪውን ቢተገብሩ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አስታውቀዋል፡፡
“ይህ ካልሆነ ግን እንደ ጁንታው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የመደምሰስ እጣ ፈንታ ይገጥማቸዋል” ሲሉ አቶ አሻድሊ አስጠንቅቀዋል፡፡