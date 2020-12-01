የትግራይ ክልልን መልሶ ለማቋቋም የሲዳማ ክልል ድጋፍ እንደሚያደርግ ርዕሰ መስተዳድሩ አስታወቁ

ሀዋሳ፣ ህዳር 22 /2013 (ኢዜአ) የትግራይ ክልልን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው እንቅስቃሴ የሲዳማ ከልላዊ መንግስትና ህዝብ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳድሩ በትግራይ ክልል ህግን ለማስከበር በተካሄደው ዘመቻ የንብረት ውድመት እንደደረሰ የሚገነዘቡ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተለይ ጁንታው ህወሃት ተሸንፎ በሸሸባቸው ቦታዎች ላይ በርካታ መሰረተ ልማቶችን ማውደሙን አውስተዋል።
ይህም የጥፋት ቡድኑ ለራሱ ጥቅም እንጂ ለትግራይ ህዝብ ምንም ዓይነት ክብርና ወገንተኝነት እንደሌለው በጋህድ ታይቷል ብለዋል።
የቡድኑ ጥፋት ቀደም ብሎ በክልሉ የነበረውን የልማት ክፍተት ይበልጥ እንዲባባስ የሚያደርግ መሆኑን ተናግረዋል።
ጁንታው በሀገር መከላከያ ሠራዊት በመወገዱ አሁን ያለው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ለህዝቡ ሰፊ አገልግሎት መስጠት እንደሚጠበቅበት አመልክተዋል።
ለዚህም የሲዳማ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ከክልሉ አስተዳደር ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል።
በቀጣይ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው እንቅስቃሴ በግንባር ቀደምትነት በመሳተፍ ድጋፍ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል።
በተለይ የክልሉን ህዝብ በማስተባበር የቁሳቁስና ገንዘብ አስተዋጽኦ ለማድረግ የክልሉ መንግስት ዝግጁ መሆኑን አቶ ደስታ አረጋግጠዋል።