በመዲናዋ በየዓመቱ በአማካይ 1 ሺህ 800 ሰዎች በኤች አይ ቪ/ ኤድስ ሳቢያ ሕይወታቸውን እንደሚያጡ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 21/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ በየዓመቱ በአማካይ 1 ሺህ 800 ሰዎች በኤች አይ ቪ/ኤድስ ሳቢያ ህይወታቸውን ሲያጡ ከ1 ሺህ 400 በላይ ደግሞ በቫይረሱ እንደሚያዙ የኤች አይ ቪ/ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት ገለፀ።
በአዲስ አበባ ከተማ የኤች አይ ቪ/ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት የዘርፈ ብዙ ምላሽ ዳይሬክተር ፈለቀች አንዳርጌ በዚሁ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም በቫይረሱ ባለፉት ሶስት ዓመታት ህይወታቸው ያለፈና የሚያዙት ሰዎች ቁጥር ቀንሷል ቢባልም አሳሳቢነቱ እንደቀጠለ መሆኑን ገልጸዋል።
ከ2010-12 ዓ.ም ፅህፈት ቤቱ ያደረገው ጥናት እንደሚያመላክተው በበሽታው ህይወታቸው ከሚያልፈው 62 በመቶው የሚሆኑት ሴቶች ናቸው።
ምክንያቶቹ ደግሞ ድህነትና ተገዶ መደፈር ሲሆን በዕድሜ ደረጃ በቫይረሱ ይበልጥ የሚጠቁት ከ15 ዓመት በታች ያሉት እንደሆኑም በጥናቱ ተመልክቷል።
ባለፉት ዓመታት በቫይረሱ ምክንያት የሞት መጠን በአማካይ እስከ 50 በመቶ፣ የመያዝ መጠን ደግሞ እስከ 49 በመቶ ቢቀንስም በሽታው የሚያደርሰው ጉዳት አሳሳቢ ሆኖ ቀጥሏል ብለዋል።
ኤች አይ ቪ በወረርሽኝ ደረጃ እንደሚታይ ያመለከቱት ዳይሬክተሯ፣ በከተማዋ 108 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ከቫይረሱ ጋር እንደሚኖሩም ገልጸዋል።
ቫይረሱ የማህበራዊ የችግር ምንጭ ወደ ማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ ከሃይማኖት ተቋማትና ከሲቪክ ማህበራት ጋር እንደሚሰራ አመልክተዋል።
በከተማዋ የዓለም ኤድስ ቀን “ዓለም አቀፋዊ ትብብርና የጋራ ኃላፊነት” በሚል መሪ ሃሳብ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ይከበራል ተብሏል።
ኤች አይ ቪ ከተከሰተ ጀምሮ በዓለም ላይ እስካሁን የ39 ሚሊዮን ሰዎች ህይወት ሲያልፍ አሁን ላይ 37 ሚሊዮን ሰዎች ከቫይረሱ ጋር እንደሚኖሩ መረጃዎች ይጠቁማሉ።
የዓለም የ ኤች አይ ቪ ኤድስ ቀን ዘንድሮ በዓለም ለ34ኛ፣ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ33ኛ ጊዜ የሚከበር ይሆናል።