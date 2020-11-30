በአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች የገፅ ለገፅ ትምህርት ጀመሩ

አዲስ አበባ ህዳር 21/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ በሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሥራ ዛሬ ተጀምሯል፤ ኢዜአ መምህራንና ተማሪዎችን አነጋሯል።
የከተማዋ ትምህርት ቢሮ ባስቀመጠው መርሃግብር መሰረት ትምህርት መጀመሩን የገለፁ መምህራንና ተማሪዎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል የመማር ማስተማሩን ለመቀጠል ተዘጋጅተናል ብለዋል።
የአሚጎንያን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ዳንኤል ወይበስላሴ ትምህርት ቢሮው ባስቀመጠው መርሃ ግብር መሰረት አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ የማስተማር ሥራ መጀመራቸውን ገልፀዋል፡፡
ተማሪዎችም ኮቪድ-19ን ለመከላከል በተቀመጡ የጥንቃቄ እርምጃዎች መሰረት ራሳቸውን የሚጠብቁባቸውን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልና ሳኒታይዘር ይዘው መምጣታቸውን ተናግረዋል፡፡
የቅድስት ማርያም ትምህርት ቤት መምህር እስክንድር አሰፋ በበኩላቸው ተማሪዎች ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ወደትምህርት ገበታ መምጣታቸውን ገልፀዋል።
በተቀመጠው የመንግስት የመማር ማስተማር አቅጣጫ ላይ ለተማሪዎች ገለጻ መደረጉንና ተማሪዎችም ለኮሮናቫይረስ እንዳይጋለጡ ትኩረት መደረጉን ነው የገለጹት፡፡
ተማሪዎች በኮቪድ-19 ሳቢያ ያልተማሯቸውን ትምህርቶች በሁለት ሳምንት በመከለስ ለዘንድሮ ትምህርታቸው እንዲዘጋጁ ይደረጋል ያሉት ደግሞ የፊውቸር ሆፕ አካዳሚ መምህር ግሩም ሰይፉ ናቸው፡፡
ተማሪዎች ራሳቸውን ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመከላከል ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲማሩ ለማድረግ በትምህርት ቤቱ በኩል አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጎ ትምህርት መጀመሩን አስረድተዋል፡፡
በትምህርት ቤቱ የመዋዕለ ህጻናት ትምህርት ለመጀመር በቂ ዝግጅት ቢደረግም መንግስት ትምህርቱ እንዲጀመር መመሪያ አለማውረዱን ገልፀዋል።
ይህም በመማር ማስተማር ሥራው ላይ ጫና ሊያሳድር ስለሚችል በቶሎ የሚጀመርበት ሁኔታ እንዲፈጠር ጠይቀዋል።
በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በትምህርት ገበታ ላይ የነበሩት ተማሪዎች እድላዊት ስንታየሁ እና ኤልዳና ታደለ ትምህርት በመጀመሩ መደሰታቸውን ተናግረዋል።
ራሳቸውን ከኮሮናቫይረስ በመከላከልና ጥንቃቄ በማድረግ ትምህርታቸውን ለመከታተል መዘጋጀታቸውንም ገልፀዋል።