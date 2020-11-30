ሠራዊቱ ያስመዘገበው ድል ለሀገሪቱ ሠላምና አንድነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የመቱ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ

መቱ፣ ህዳር 21 /2013(ኢዜአ) ጀግናው የሀገር መከለከያ ሠራዊት ህግን ለማስከበር በጁንታው ህወሓት ላይ ያስመዘገበው ድል ለሀገሪቱ ሠላምና አንድነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የመቱ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ነዋሪዎቹ ሠራዊቱ ባስመዘገበው ድል የተሰማቸውን ደስታ ዛሬ በመቱ ከተማ ሠንደቅ ዓላማን በማውለብለብ ባካሄዱት ሠላማዊ ሠልፍ ገልጸዋል።
ሠልፈኞቹ እንዳሉት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭት በመፍጠር ለሰው ህይወት መጥፋትና ንብረት መውደም ዋነኛ አቀናባሪ የህወሃት የጥፋት ቡድን ነው።
ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል በመቱ ከተማ የቀበሌ አንድ ነዋሪ አቶ ታምሩ ኢፋ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ህግን ለማስከበር በጁንታው ህወሓት ላይ እርምጃ በመውሰድ ያስመዘገበው ውጤት የሚያኮራ መሆኑን ገልጸዋል።
ይህም ከትግራይ ክልል ባለፈ በሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎችም ሰላም ሰፍኖ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት እንዲረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
“ጁንታው ከኢትዮጵያ ህዝብ በዘረፈው ገንዘብ መልሶ ህዝቡን ሲያስገድልበት ነበር” ያሉት አቶ ታምሩ መላው ህብረተሰብ የጁንታውን ተላላኪዎች በማጋለጥ ረገድ ከመንግስት ጎን መቆም እንዳለበት አመልክተዋል።
ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት በህዝቡ ላይ ጉዳት ሳይደርስ የትግራይ ክልልን ነጻ ማውጣቱ ህዝባዊነቱን እንደሚያሳይ የተናገረው ደግሞ በከተማው በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ንግድ የተሰማራው ወጣት ሸረፈዲን አሊ ነው።
”መከላከያ ሠራዊታችን አኩርቶናል፤ የጦር አዛዦቻችንም ሀገሪቱን የሚመጥን የወታደራዊ ጥበብ ባለቤቶች እንደሆኑ በማየቴ ደስ ብሎኛል” ብሏል::
የመቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ብርሀኑ ጀምበሬ በበኩላቸው የመከላከያ ሠራዊቱ ህግን ለማስከበር በእልህና ጀግንነት በጁንታው ላይ ያስመዘገበው ድል የሀገር አለኝታነቱን ያስመሰከረ መሆኑን ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ ሠራዊቱ የሀገርና ህዝብ መከታ በመሆን እየፈፀመ ያለውን አኩሪ ተግባር በመደገፍ እያሳየ ያለውን የደጀንነት እገዛ አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።