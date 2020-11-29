የሲዳማ ክልል ጀግናው የመከላከያ ሠራዊት ባስመዘገበው ህግን የማስከበር አኩሪ ድል የተሰማውን ደስታ ገለጸ

ሐዋሳ ህዳር 20/2013 (ኢዜአ) ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ጁንታውን ለህግ ለማቅረብ ባስመዘገበው ህግን የማስከበር አኩሪ ድል የሲዳማ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ የተሰማቸውን ደስታ ገለጹ።
የክልሉ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል የተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ በስኬት በመጠናቀቁ መላው ኢትዮጵያዊያን በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም እንኳን ደስ አለን ብለዋል።
ጁንታው ከለውጡ ወዲህ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ አደጋ ማድረሱ ሳያንስ በእብሪት ተነሳስቶ የሰሜን ዕዝን ማጥቃቱ መንግስት ሳይወድ ህግ ወደ ማስከበር ማስገባቱን ጠቅሰዋል።
በዚህም ጀግናው የመከላከያ ሠራዊት ሀገር የመበተን አደጋን በአስተማማኝ ሁኔታ በመቀልበሱ ጁንታውን ሥርዓት ለማሲያዝ ያስመዘገበው ህግን የማስከበር ስራ አኩሪ መሆኑን ገልጸዋል።
የሀገር መከላከያ ሠራዊቱ በቁጭት እና ቁርጠኝነት በወሰደው እርምጃ ጁንታው መንበርከኩንና አደጋ መፍጠር የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን ተናግረዋል።
ሠራዊቱ ሲያደርግ የቆየውን ተጋድሎ ደጀን በመሆን መላው ህዝብ የሰጠው ሁለንተናዊ ድጋፍ እጅግ የሚያኮራና ለድሉም መገኘት ከፍተኛ ጉልበት መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል።
ይህም በሀገሪቱ ላይ የሚቃጣ ማንኛውም ጥቃት ለመመከት በሚያስችል ቁመና ላይ መሆናችንን ለዓለም ማህበረሰብ ግልፅ አድርጎ ያሳየ መልካም አፈፃጸምና ውጤት መሆኑን አመልክተዋል።
ለሀገር ክብር ሲባል በተጋድሎ እንቅስቃሴው ያሳየንውን አንድነታችንን ይበልጥ በማጠናከር ለህዳሴው ጉዞ እውን መሆን ሁሉም እንዲተጋ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የትግራይ ህዝብ በጁንታው አገዛዝ የታፈነና የተበደለ በመሆኑ አሁን ያገኘውን ሠላም በመጠቀም ሀገሪቱን አብሮ በማልማት ተጠቃሚነቱን ሊያረጋግጥ እንደሚገባም አመልክተዋል።
በተለይ የተበታተኑት የጁንታው አባላት አጋልጦ በመስጠት ህግ ከሚያስከብሩ አካላት ጎን እንዲቆም ርዕሰ መስተዳድሩ ጥሪ አቅርበዋል።
ህግን ለማስከበር የተካሄደው ዘመቻ በስኬት በመጠናቀቁ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት፣ ወሳኝ አመራር ለሰጡት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ለመላው ኢትዮጵያዊያን እንኳን ደስ አለን ብለዋል።