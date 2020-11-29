የአፋር ክልል ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና ህዝብ ድጋፍ እንደሚያደርግ ርዕሰ መስተዳደሩ አስታወቁ

ሠመራ ህዳር 20/2013(ኢዜአ) የአፋር ክልል የህወሀት መወገድ ተከትሎ ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እና ህዝብ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳድሩ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በትግራይ ሲካሄድ የነበረው የህግ የበላይነት የማስከበር ዘመቻ በስኬት ተጠናቋል ብለዋል።
ዛሬ ያሸነፍነው የህወሃት ጁንታን ብቻም ሳይሆን ከእሱ ጀርባ ተደብቀው ሀገር ለማፍረስ ሴራ ሲሸርቡ የነበሩ የውስጥና የውጭ ጸረ-ኢትዮጵያ ቡድኖች ጭምር በመሆኑ ለመሠሎቻቸው አስተማሪነቱ ከፍተኛ ነው ሲሉ ገልጸዋል።
ዘመቻው በአጭር ጊዜ ውስጥ በስኬት እንዲጠናቀቅ ከጀግናው መከላከያ ሠራዊቱ በተጨማሪ ለዘመናት በህወሃት ጭቆናና አፈና ሲሰቃይ የቆየው ሀገር ወዳዱ የትግራይ ህዝብ ድጋፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቅሰዋል።
ድሉ የሁሉም ኢትዮጵያዊያን ቢሆንም በተለይም ለትግራይ ህዝብ ዘርፈ ብዙ መልካም እድሎችና ነጸነትን የሚያጎናጽፍ መሆኑን አስረድተዋል።
በአፋር ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ስም የትግራይ ህዝብን እንኳን ደስ አለህ ማለት እፈልጋለሁ ያሉት ርዕሰ መሰተዳድሩ ሰፊ አስተዳደራዊ ወሰን የሚጋሩ በመሆኑ በቀጣይ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደሩና ህዝቡ ጋር በጋራ ተጠቃሚ በሚያዳርጋቸው ላይ ተቀራርበው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
በተለይም በትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የጋራ ሰላምና መረጋጋት እንዲረጋገጥ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር የጀመሩት ሥራ አጠናከረው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
ለክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደሩና ህዝብ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ አቶ አወል ገልጸዋል።
የትግራይ ህዝብም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጎን በመቆም ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር፤ በወንጀል የሚፈለጉ ተጠርጣሪዎችን አሳልፎ በመስጠት እንዲተባበርም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።