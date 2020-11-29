ሠራዊቱ በታላቅ ጀግንነት ህግን እያስከበረ አኩሪ ገድል በመፈጸሙ የአፋር ክልላዊ መንግስትና ህዝብ የተሰማቸውን ደስታ ገለጹ

ሠመራ ህዳር 20/2013 (ኢዜአ) የሀገር መከላከያ ሠራዊት በታላቅ ጀግንነትና ወኔ የጥፋት ቡድኑን ሥርዓት ለማሲያዝ በወሰዳቸው እርምጃዎች ህግን እያስከበር አኩሪ ገድል በመፈጸሙ የአፋር ክልላዊ መንግስትና ህዝብ የተሰማቸውን ደስታ ገለጹ።
የክልሉ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ መከላከያ ሠራዊታችን መቀሌን መቆጣጠር በመቻሉ መላው ኢትዮጵያዊያን እንኳን ደስ አለን ብለዋል።
አቶ አወል አርባ ድሉን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ የህወሃት ጁንታ የሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው ክህደት የተሞላበት የግፍ ጭፍጨፋ ታሪክ ይቅር የማይለው የባንዳ ተግባር የአፋር ክልል ህዝብ እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከጫፍ ጫፍ ያሰቆጣ መሆኑን ተናግረዋል።
ወያኔ አፋርን ጨምሮ ከመላ ሀገሪቱ ከፍተኛ ሀብት በመዝረፍ በማንአለብኝነትና እብሪት ተሞልቶ ሀገርን የማፍረስና የማተራመስ የጥፋት ተልዕኮውን ሲፈጽም መቆየቱን አውስተዋል።
ጁንታው የፈጸመውን የሀገር ክህደት ተግባር ተከትሎ የፌዴራል መንግስት የተጣለበትን የሀገር ሉአላዊነትን የማስከበርና የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ እንዲሁም ህገ -መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ውጤታማ ስራ ማከናወኑን አመልክተዋል።
በዚህም የሀገር መከላከያ ሠራዊት በታላቅ ጀግንነትና ወኔ የጥፋት ቡድኑን ሥርዓት ለማሲያዝ በወሰዳቸው እርምጃዎች ህግን እያስከበር በመጓዝ መቀሌን ተቆጣጥሮ አኩሪ ገድል መፈጸሙን አቶ አወል ገልጸዋል።
በተከናወኑ አኩሪ የህግ ማስከበር ስራ የአፋር ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ታላቅ ደስታ የተሠማቸው መሆኑን ገልጸው መላው ኢትዮጵያውያንና ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊታችንም እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል።
ቡድኑ በሰራቸው ወንጀሎች ለሀግ ቀርቦ ተገቢውን ቅጣት እስኪያገኝ የክልሉ መንግስትና ህዝብ ከፌደራል መንግስትና ጀግናው መከላከያ ሠራዊታችን ጎን እንደሚቆሙ ርዕሰ መስተዳድሩ አረጋግጠዋል።