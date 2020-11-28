በኦሮሚያ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማቱን በማዘመን አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ፣ ህዳር 19/2013(ኢዜአ) በኦሮሚያ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማትን በማዘመን አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ገለፀ።
የክልሉ ፕሬዚዳንት ቢሮ ዘርፉን በማዘመንና አርሶ አደሩ በክላስተር ተደራጅቶ እንዲያመርት በማድረግ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርትና ምርታማነትን አሳድጎ የተሻለ ገበያ መፍጠርን ዓላማ ያደረገ ውይይት አካሒዷል።
የእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ሳኒ በክልሉ በተበጣጠሰ መልክ የሚከወነውን የአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ በመደገፍ አርሶአደሮቹ የተደራጀ የአመራረት ስልት እንዲከተሉ እየተደረገ ነው ብለዋል።
አትክልትና ፍራፍሬ እንደ ቡናና ሌሎች ዘርፎች ትኩረት ሳይሰጠው መቆየቱን ጠቅሰው አርሶ አደሩ የመስኖ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በአነስተኛ ማሳዎች ጭምር እንዲያመርት ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አክለዋል።
በክልሉ ለም የእርሻ መሬትና እምቅ ሃብት በመኖሩ ግብዓቶችን በማቅረብና ሜካናይዝድ የአመራረት ስልት መጠቀም የሚያስችሉ ድጋፎች ተጀምረዋል ብለዋል።
የክልሉ ፕሬዚዳንት ቢሮ አማካሪና የግብርና ዘርፍ ኤክስፐርት አቶ ከድር ኔፎ በበኩላቸው አርሶ አደሩ በአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ በሙከራ ደረጃ ያከናወናቸው ተግባራት ውጤታማ እንደሆኑ ጠቅሰዋል።
በመሆኑም የተሻሻሉ የአቦካዶ፣ ፓፓያ፣ ሙዝና አፕል ዝርያዎችን በመጠቀም የአገር ውስጥ ፍላጎትን ከማሟላት አልፎ ለውጭ ገበያ የሚቀርበው ምርት ጥራት እንዲያድግ ድጋፍ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበታል ብለዋል።
የተሟላ ግብዓት ማቅረብ፣ የብድር አገልግሎት ማመቻቸትና ሜካናይዝድ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ ዓመቱን ሙሉ በመስኖ እንዲመረት ማድረግ ከድጋፎቹ ዋነኞቹ እንደሆኑ ተናግረዋል።
በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በክልሉ በአትክልትና ፍራፍሬ ምርት 380 ሺህ ወጣቶችን ለማሳተፍ መታቀዱንም ገልፀዋል።