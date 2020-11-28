የግሉ ዘርፍ ለአገር መከላከያ ሠራዊት የ120 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አበረከተ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 19/2013(ኢዜአ) የግሉ ዘርፍ ”ከመከላከያ ሠራዊታችን ጎን ሁሌም እንቆማለን” በሚል መሪ ሃሳብ ለአገር መከላከያ ሠራዊት የ120 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን የንግዱ ዘርፍ ተወካይ አቶ አምሃ ስሜ ለአገር መከላከያ ሠራዊት ኅብረት ስልጠና ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀኔራል ሐሰን ኢብራሂም አስረክበዋል።
ድጋፉ መንግሥት እያደረገ ላለው የሕግ የማስከበር ዘመቻ አጋርነት ለማሳየት እንደተሰጠ ተወካዩ ተናግረዋል።
በቀጣይም አጥፊው ቡድን ተይዞ ለሕግ እስከሚቀርብ ድረስ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ሌተናል ጄኔራል ሐሰን የግሉ ዘርፍ ለሠራዊቱ ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
ድጋፉ ሕግ እያስከበረ ለሚገኘው ሠራዊት የሞራል ድጋፍ ይሆነዋል ብለዋል።
ሠራዊቱ እልህ አስጨራሽ ውጊያ በማድረግ ሰበርባራ መሬቶችን ተቋቁሞ የከሃዲውን ቡድን ታጣቂ በመደምሰስ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያዊያን በትግራይ ክልል ሕግ በማስከበር ዘመቻ ላይ ለሚገኘው የአገር መከላከያ ሠራዊት የገንዘብና የዓይነት አስተዋጽኦ እንዲሁም የደም ልገሳ በማድረግ ላይ ናቸው።