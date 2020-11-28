ጁንታው በቤተክርስቲያን ህንፃና ደጀሰላም ጉዳት ካደረሰ በኋላ “የጥይቱን ማሸጊያ ሽጣችሁ ተጠቀሙበት ማካካሻ ይሆናችኋል” በማለት ለእምነታችን ደንታቢስ መሆኑን አሳይቶናል… ነዋሪዎች

ህዳር 18/2013(ኢዜአ) የጁንታው ታጣቂ በቤተክርስቲያን ህንፃና ደጀሰላም ጉዳት ካደረሰ በኋላ “የጥይቱን ማሸጊያ ሽጣችሁ ተጠቀሙበት ማካካሻ ይሆናችኋል” በማለት ለእምነታችን ደንታቢስ መሆኑን አሳይቶናል ሲሉ በትግራይ ክልል የዋጀራት ወረዳ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የህወሃት የጥፋት ቡድን ታጣቂ ሃይል በትግራይ ክልል ዋጀራት ወረዳ በቤተ ክርስቲያን የጦር መሳሪያ አከማችቶ ተገኝቷል።
ታጣቂ ሃይሉ ቤተ እምነቱን የጦር መሳሪያ ማከማቻ እንዲሁም የውጊያ ቀጣና በማድረግ የምእመናኑን አገልገሎት አቋርጦት መሰንበቱንም ነዋሪዎች ተናግረዋል።
የአካባቢው ነዋሪዎች በህወሓት የጥፋት ቡድን ድርጊት ማዘናቸውን ገልጸው አላማውም ቤተ እምነቱን በመከላከያ ሰራዊት ለማስደብደብና ህዝቡን ለማነሳሳት ነው ብለዋል፡፡
“ቅዱስ ቁርባን በሚደረግበት ስጋወ ደሙ” በሚቀበሉበት ቅዱስ ቦታ ሆኖ ተኩስ መክፈትና የጦር መሳሪያ ማከማቸት አስነዋሪ ነው ሲሉም የእምነቱ ተከታዮች ገልጸዋል።
የጥፋት ቡድኑ በደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ሞፍቃ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከባድ መሳሪያ ተክሎ ውጊያ በመክፈቱ የቤተ እምነቱ አገልግሎት እንዲቋረጥ ማድረጉንም የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል።
ጁንታው በቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ቢኤም እና ሌሎች ከባድ የጦር መሳሪያዎችን በማጥመድ ተኩስ በመክፈቱ በህንጻው ላይ ጉዳት አድርሷል ብለዋል።
በትግራይ ክልል ዋጀራት ወረዳ አዲ መስኖ ቀበሌ የሚገኘው የቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከህዳር 7 ቀን ጀምሮ ቅዳሴ ማቆሙንም የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል።
በስፍራው የተገኘው የኢዜአ ሪፖርተር የቤተክርስቲያኗ ህንፃ በከባድ መሳሪያ በመመታቱ ውስጡ ፈራርሶ እንዲሁም የቢኤምና የመድፍ ጥይቶች ተከማችተውበት ተመልክቷል።