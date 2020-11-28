በከተማ ንጉሥ የመንግስትና የሕዝብ አገልግሎቶች ስራ ጀምረዋል

ህዳር 19/2013(ኢዜአ) በከተማ ንጉሥና አካባቢው የመንግስት ተቋማትና የሕዝብ አገልግሎቶች ስራ ጀምረዋል።
የሕወሓት ቡድን የጥፋት እንቅስቃሴ ሲያደርግባቸው የነበሩ አካባቢዎች በአገር መከላከያ ሠራዊት የሕግ ማስከበር ሂደት ነፃ ሆነው ሠላማዊ እንቀስቃሴ ተጀምሯል።
የኢዜአ ሪፖርተር ከተንቀሳቀሰባቸው ነጻ የወጡ አካባቢዎች አንዱ በሆነው ከተማ ንጉሥና አካባቢው የመንግስት ተቋማትና ሕዝባዊ አገልግሎቶች ወደ ስራ ተመልሰዋል።
የህወሃት ጁንታ ታጣቂ ሃይል በአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ ባደረሰው ጥቃትና ይህን ተከትሎ እየተካሄደ በነበረው ህግ ማስከበር የተለያዩ የአገልግሎት ተቋማት ዝግ ሆነው ነበር።
የጤና ተቋማትን ጨምሮ ሌሎችም አገልግሎቶች በመዘጋታቸው ነዋሪዎች ለችግር ተዳርገው ቆይተዋል።
አሁን አካባቢው ከጥፋት ሃይሉ ነፃ በመሆኑ የሕዝብ አገልግሎቶች መጀመራቸውን ለማየት ተችሏል።
በከተማዋ የሚገኘው ‘መርዙ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል’ን ጨምሮ ሌሎች የጤና ተቋማት ስራቸውን ጀምረዋል።
በሆስፒታሉ ሲገለገሉ ከነበሩት እናቶች መካከል ወይዘሮ እንኮዬ ቢያድግልኝ የልጃቸው የክትባት ቀን በማለፉ ሃሳብ ገብቷቸው ነበር።
ሆስፒታሉ አገልግሎት መስጠት በመጀመሩና ልጃቸውን ማስከተብ በመቻላቸው ደስተኛ ሆነዋል።
የሆስፒታሉ ጊዜያዊ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ረዱ ኃብቴ እንደሚሉት በነበረው ግርግር ሆስፒታሉ ለዘረፋ በመዳረጉ በርካታ የሕክምና መሳሪያዎች ተሰርቀዋል።
ለድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎች ከሌላ ቦታ በማስመጣት ሆስፒታሉ ሥራ እንዲጀምር መደረጉንም ተናግረዋል።
ሆስፒታሉ የድንገተኛ፣ የማዋለድና ሌሎች የሕክምና አገልግሎቶች እየሰጠ መሆኑን የገለጹት ሜዲካል ዳይሬክተሩ፤ የላቦራቶሪና የፋርማሲ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውንም ገልጸዋል።
በከተማዋ በጸጉር ሥራ የሚተዳደረው ወጣት ደሞዝ ለምለም ፀጉር ቤቱን ከፍቶ ደንበኞቹን ማስተናገድ ጀምሯል።
ከአሁን በኋላ ለነዋሪዎች ካለፈው ጊዜ የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ የሚሉት ደግሞ የከተማዋ ነዋሪ ሃምሳ አለቃ ዓለሙ ደጀኔ ናቸው።
በከተማዋ የተረጋጋና ሠላማዊ ሁኔታ በመፈጠሩ ሁሉም መደበኛ ተግባሩን እያከናወነ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
የጠገዴ ወረዳ የትጥቅና ጦር መሳሪያ የስራ ሂደት አስተባባሪ መጋቢ ሀምሳ አለቃ ማሙሽ በለጠ በበኩላቸው የከተማዋ የሠላም ሁኔታ በመሻሻሉ ኅብረተሰቡ በነጻነት እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል።
የከተማዋ ነዋሪ ሠላምና ጸጥታውን በንቃት እንዲጠብቅና ዘላቂ ሠላም እንዲሰፍን ሁሉንም የሚያሳትፍ ዕቅድ እየተዘጋጀ መሆኑን ነው የገለጹት።