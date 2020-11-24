ሉሲ የተገኘችበት 46ኛ ዓመት ታሰበ

አዲስ አበባ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) ሉሲ የተገኘችበት 46ኛ ዓመት “ሉሲ ምን ትላላች” በሚል መሪ ሃሳብ ዛሬ ታስቦ ውሏል።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሣው “ሉሲ መነሻችንን በውል ካለመረዳት በዘር ለተከፋፈልነው አብሮነታችንን ለመመለስ አስተዋፅኦ ይኖራታል” ሲሉ ተናግረዋል።
ሉሲ ለኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን ለምድሩ ሁሉ መተሳሰሪያ የአንድነት መቀነት መሆኗን አጉልቶ በማሳየት የአገራችንን ወቅታዊ የልዩነት አጀንዳ በአንድነት መንፈስ ለመቃኘት ትረዳለችም ብለዋል።
መርሃ ግብሩን ያዘጋጀው የቤተ-ጥበብ መልቲ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ባለቤት አርቲስት ፈለቀ የማርውሃ “ዛሬ ሉሲን የምናስብበት ዓላማ ቅርሶቻችንን ለሠላምና ለአንድነት በጎ ዓላማ በማዋል የአብሮነት መገናኛ መድረክ ለማመቻቸት ነው” ብሏል።
በቅርሶች ዙሪያ ያላሰለሰ ጥረትና ውጤት የሚያስመዘግቡ ተመራማሪዎችና የዘርፉ ባለሙያዎችም በዚህ አጋጣሚ ክብር ሊሰጣቸው እንደሚገባ ገልጿል።
የዛሬው መርሐግብር ሉሲ የተገኘችበትን 50ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ በዓለም ዙሪያ የማዘጋጀት ዓላማ የሰነቀ መሆኑንም ነው የተናገረው።
ሉሲ ወይም ድንቅነሽ እንደ አውሮጳዊያኑ የዘመን ቀመር ሕዳር 24 ቀን 1974 በኢትዮጵያ አፋር ክልል ሀዳር በተባለው ቦታ በአሜሪካዊዉ የቅሪተ አካል ተመራማሪ ዶናልድ ጆሃንሰን መገኘቷ ይታወቃል።