የአፋር ክልል ለመከላከያ ሠራዊት፣ ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የ5 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው እንስሳትና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) የአፋር ክልል ለመከላከያ ሠራዊት፣ ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የ5 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የእርድ እንስሳትና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
የአፋር ክልል ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ኃላፊና ሌሎች ተወካዮች በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ በመገኘት ለዞኑ አስተዳደር አስረክበዋል።
የአፋር ክልል፤ የህወሃት ጁንታ በመከላከያ ሠራዊት የሰሜን አዝ ላይ የፈጸመውን ክህደት በማውገዝ ከሰራዊቱ ጎን መሆኑንም አረጋግጧል።
የአፋር ክልል ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ኃላፊ አቶ አህመድ ሁሴን ለኢዜአ እንዳሉት፤ የአፋር ክልል ህዝብ በአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የህወሃት ጁንታ ታጣቂ ሃይል የፈፀመው ድርጊት የአገር ክህደር መሆኑን ያምናል።
በመሆኑም የአፋር ህዝብ ካለው ቀንሶ ለመከላከያ ሠራዊቱ ያለውን ክብርና አጋርነት በተግባር እያሳየ መሆኑን ገልጸዋል።
የአፋር ህዝብና መንግሥት የሕወሓት ዘራፊ ቡድን በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ ያደረሰውን ጥቃት ከማውገዝም ባለፈ እስካሁን በአራት ዙር ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል ብለዋል።
የአፋር ክልል ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አይድህስ አፍኪኤም የክልሉ ህዝብ የህወሃት ጁንታ በሰሜን እዝ ላይ የፈፀመውን ድርጊት ከማውገዝ በተጨማሪ በህግ ማስከበር ስራ ላይ ለተሰማራው ሰራዊት ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
በድጋፉም 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት ግመልን ጨምሮ ሰንጋ በሬዎችና ሌሎች የምግብ ቁሳቁሶችን ማበርከታቸውን ገልፀዋል።
የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወልደሰንበት መኮንን እንዳሉት፣ የአፋርና አማራ ህዝቦች አንዱ ለአንዱ ደራሽ ወንድማማች ህዝቦች መሆናቸውን ገልጸዋል።
የአፋር ህዝብ፤ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከመከላከያ ሠራዊት ጋር በመተባበር በዘራፊው ቡድን ላይ የወሰደውን እርምጃ በመደገፍ ከጎኑ በመሆኑም አመስግነዋል።
የአፋር ክልል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ወይዘሮ አሲያ ከማል በበኩላቸው የአፋር ህዝብ በሰሜን እዝ የመከላከያ ሠራዊት ላይ የደረሰውን ጥቃት በተለያዩ ትዕይንቶች አውግዟል ብለዋል።
የአፋር ህዝብ የሚወደውን ግመል ለሚወደው የመከላከያ ሠራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በመስጠቱም ፍቅሩን ለማሳየት መሆኑን ገልጸዋል።
የአፋር ክልል ህዝብና መንግሥትም በዘራፊው የሕወሓት ቡድን ላይ የሚወሰደውን የህግ ማስከበር እርምጃ እስከሚጠናቀቅ ድጋፉ ይቀጥላል ብለዋል።
የአፋር ህዝብ የአገር መከላከያ ሠራዊቱን በደፈረው የሕወሓት ቡድን ላይ አይደለም ገንዘብ የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈልም ዝግጁ ነው ብለዋል።