ጉለሌ ክፍለ ከተማ ለመከላከያ ሠራዊት ከ74 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ለአገር መከላከያ ሠራዊት ከ74 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አበርክቷል።
በአይነትና በገንዘብ የተደረገው ድጋፍ 40 ሰንጋ በሬዎችና የተለያዩ የምግብ ቁሳቁስ የተካተተበት ነው።
የሸጎሌ የቁም እንስሳት ነጋዴዎች፣ በሬ ጠባቂዎች፣ ጫኝና አውራጆችና የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ 40 ሰንጋዎችን አቅርበዋል።
የክፍለ ከተማና የወረዳው ሠራተኞች፣ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች መምህራንና ሠራተኞች፣ የፖሊስ ሠራዊት አባላት፣ የሸማቾች ኅብረት ሥራ ማኅበራት፣ ባለሃብቶች፣ ነጋዴዎችና የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማትም ድጋፋቸውን አድርገዋል።
የክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ አባዌ ዮሃንስ በህወሓት ጽንፈኛ ቡድን የመከላከያ ሠራዊቱን ለማዳከም የታቀደው ሴራ መክሸፉን ተናግረዋል፡፡
የአዲስ አበባ ብልፅግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ የተፈፀመው ጥቃት በአገር ሉዓላዊነት ብሎም በሕዝብ ላይ የተሰነዘረ መሆኑን ገልፀዋል።
በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ የተፈፀመውን ጥቃት ተከትሎ ኅብረተሠቡ ከሐሳብ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ አጋርነቱን እያሳየ መሆኑንም ተናግረዋል።
ሠራዊቱ የተሰጠውን ተልዕኮ በትጋትና በፅናት ለመፈፀም የኅብረተሠቡ ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን አቶ መለሰ ጨምረው ገልጸዋል።
ብርጋዴል ጄኔራል ደሳለኝ ጋቼ ለሠራዊቱ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ለሕግ ማስከበር ዘመቻው ስኬት አስተዋጽኦ እንዳለው በመግለፅ ምስጋና አቅርበዋል፡፡