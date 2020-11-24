የአደዋ ከተማ ነዋሪዎች ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እየተመለሱ ነው

አዲስ አበባ፣ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) አደዋ ከተማ በአገር መከላከያ ሰራዊት የህግ ማስከበር ዘመቻ ከህወሃት ጁንታ ነፃ ከወጣች በኋላ ነዋሪዎች ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እየተመለሱ መሆኑን ገለጹ።
የአገር መከላከያ ሰራዊት በየደረሰባቸው አካባቢዎች የዜጎችን ደህንነት እየጠበቀ መሆኑንም ተናግረዋል።
በህግ ማስከበር ዘመቻው በርካታ የጁንታው ታጣቂዎች እጃቸውን ለአገር መከላከያ ሰራዊት እየሰጡ መሆኑን መንግስት አስታውቋል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ከጁንታው ነፃ ካደረጋቸው አካባቢዎች መካከል አደዋ ከተማ ትጠቀሳለች።
በከተማዋ ነዋሪዎች አሁን ላይ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እየተመለሱ መሆኑንና የአገር መከላከያ ሰራዊትም ሰላማቸውን በማስጠበቅ ላይ መሆኑን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል።
እንደ ነዋሪዎቹ ገለፃ ከሆነ መከላከያ ሰራዊት ወደ ከተማዋ ከገባ ጀምሮ ነዋሪው ከውጥረት በመውጣት ወደ ሰላምና መረጋጋት ገብቷል።
የጁንታው ቡድን በሚነዛው የውሸት ፕሮፖጋንዳ በርካቶች ተደናግረው የነበረ ቢሆንም ሰራዊቱ በየደረሰባቸው አካባቢዎች በፈጠረው መረጋጋት ህዝቡ እውነታውን እየተረዳ መሆኑንም ገልጸዋል።
በህወሃት የሀሰት ወሬ ከየአካባቢያቸው የለቀቁ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱና በጁንታው የታፈኑ አካባቢዎችም በህግ ማስከበሩ ሂደት መፍትሄ እንዲያገኙ ጠይቀዋል።
የህወሃት ጁንታ በሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈፀመው እኩይ ተግባርም ህዝቡን የማይወክልና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ገልጸዋል።
“እኛ ጋር የደረሰው ነፃነት በሌሎች አካባቢዎችም እንዲደርስ እንፈልጋለን” ያሉት ነዋሪዎቹ ከአካባቢያቸው ለቀው የነበሩም እንዲመለሱ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።