የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ለትግራይ ሕዝብ የቆመ ቢሆን ሕፃናትን ለጦርነት ባልማገደ ነበር – የትግራይ ተወላጆች

አዲስ አበባ፣ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) መቀሌ የመሸገው የህወሓት ቡድን ለትግራይ ሕዝብ የቆመ ቢሆን ዕድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ሕፃናትን ለጦርነት አይማግድም ነበር ሲሉ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ተናገሩ።
አጥፊው ቡድን ከትግራይ ሕዝብ ጋር የአንድ ሣንቲም ሁለት ገፅታ መስሎ ለመታየት የሚያደርገው ጥረት ፍፁም የተሳሳተና የግል ጥቅምን ያስቀደመ ነውም ብለዋል።
ከ40 ዓመታት በላይ በአዲስ አበባ የኖሩት ወይዘሮ ራሄል ኪሮስ በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈፀመው ዘግናኝ ጥቃት እጅግ አሳፋሪ መሆኑን አንስተዋል።
ይህ ቡድን እንደሚለው ለሕዝብ የቆመ ቢሆን በመጨረሻው ሠዓት እንኳን ‘ሕፃናት ልጆችን ወደ እሳት መማገዱን አቁሞ ሠላም ይፈልግ ነበር’ ብለዋል።
የህወሓት ፅንፈኛ ቡድንና የትግራይ ሕዝብ በፍፁም አንድ አለመሆናቸውን ሰፊው ሕዝብ እየተረዳ መምጣቱንም ተናግረዋል።
አቶ አብርሃም ኪዳነማርያም በበኩላቸው የትግራይ ክልል ተወላጆችና ህወሓት አንድ አለመሆናቸውን በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ጋር በተደረጉ ውይይቶች ለማወቅ ተችሏል ብለዋል።
በትግራይ ክልል እየተካሔደ ያለው ሕግ የማስከበር ስራ ሲጠናቀቅ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረው ሕዝብ ከሌሎች ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ጋር ለኢትዮጵያ ብልፅግና እንደሚቆም ያላቸውን እምነትም ገልፀዋል፡፡
በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ በርካታ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶችና ባለሃብቶች ከደም ልገሳ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ለሠራዊቱ ያላቸውን አጋርነት አሳይተዋል ብለዋል፡፡
ነዋሪዎች የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻ ስጋት እንዳይገባቸው የግንዛቤ መፍጠሪያ ስራ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በየካ ክፍለ ከተማ የወረዳ 9 ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ እንግዳወርቅ ኃይሉ ናቸው።
መንግስት እየወሰደ ያለው ሕግ የማስከበር ተግባር ከህወሓት አጥፊ ቡድን ጋር እንጂ ከትግራይ ሕዝብ ጋር እንደማይገናኝ መገንዘብ እንደሚገባም ተናግረዋል።
ቡድኑ በሰሜን ዕዝ ላይ ያደረሰው ጥቃት ለራሱ ጥቅም መሆኑን የተገነዘቡት የትግራይ ተወላጆችና ባለሃብቶች ለአገር መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ እያደረጉ መሆኑንም አውስተዋል።