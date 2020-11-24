የጁንታው ህዝቡን ከሚያስጨንቅ የተሰጠውን እድል መጠቀም አለበት- የባቱ ከተማ ነዋሪዎች

አዳማ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) የህወሃት ጁንታ ህዝቡን ከሚያስጨንቅ በመንግስት የተሰጠውን እድል በመጠቀም እጁን በሠላም ለሀገር መከላከያ ሠራዊት መሰጠት እንዳለበት የባቱ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ከነዋሪዎቹ መካከል አለቃ ኤርሚያስ ሃይለጊዮርግስ በሰጡት አስተያየት “የህወሃት ጁንታ ለኢትዮጵያ ህዝብ ችግር፣ ሃዘንና ሃሳብ የነበረ ቡድን ነው ብለዋል።
ለሰውና ለመሰረተ ልማት ጭምር እንቅፋትና ፈተና የሆነው ቡድኑ ዛሬ እጁን በሰላማዊ መንገድ ለመከላከያ አሳልፎ በመስጠት ህዝቡን ከማስጨነቅ በተሰጠው ጊዜ መጠቀም እንዳለበት ተናግረዋል።
ቡድኑ ህዝቡን ከሚያስጨንቅና መሰረተ ልማቶችን ከሚያወድም እጁን መስጠት ይበጀዋል ብለዋል።
የትግራይ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው፤ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በፍቅርና በአንድነት የኖረ ነውም ሲሉ ገልጸዋል።
ህግን በመተላለፍ ለጥፋት የተሰለፈው የህወሃት ጁንታን ለፍርድ ለማቅረብ የክልሉ ህዝብ መተባበር እንዳለበትም ጠቁመዋል።
ሌላው የከተማዋ ነዋሪ ፓስተር ጌቱ ፀጋዬ በበኩላቸው መንግስት ቡድኑ በሠላማዊ መንገድ እጁን እንዲሰጥ መጠየቁ መልካም ነው ብለዋል።
የጥፋት ቡድኑ ሠራዊቱን ከማጥቃት ባለፈ መሠረተ ልማት በማውድም አሳፋሪ ተግባር መፈጸሙ እንደሚያሳዝን ጠቅሰው አሁን የመጨረሻ ደረጃ ላይ በመሆኑ በሠላማዊ መንገድ እጁን መሰጠት እንዳለበት ተናግረዋል።
ፓስተር ጌቱ አክለውም እነዚህ ጥቂት ቡድኖች መንግስት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም በሠላማዊ መንገድ እጃቸውን እንዲሰጡ የንሰሓ ጊዜ የሰጣቸው ይመስለኛል ብለዋል።
የትግራይ ህዝብ በጁንታው አሉባልታ ሳይደናገር ከመንግስት የተሰጠውን መመሪያ በመተግበር ጨካኞች ለህግ እንዲቀርብ መተባበር እንዳለበትም አመልክቷል።
ቡድኑ ህዝቡን ከሚጎዳ፣ ንብረትና መሰረተ ልማትን ከሚያወድም ለመከላከያ ሠራዊት እጁን መስጠት እንዳለበት ያመለከቱት ደግሞ ሌላኛዋ የባቱ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ገነት ዮሓንስ ናቸው።
የጥፋት ቡድኑ ሥርዓት ለማሲያዝ እየተካሄደ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻ ተሳክቶና ሠላም ተረጋግጦ በቅርቡ ወደ ተሟላ የልማት ስራ መመለስ እንደሚቻል እምነታቸው መሆኑን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል።