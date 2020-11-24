የጥፋት ተልዕኮ ተቀብለው ሲዘጋጁ የተያዙ 152 ግለሰቦች በአሶሳ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀረቡ

አሶሳ፣ ህዳር 15/2013(ኢዜአ) ህወሃት በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ተከትሎ በአሶሳና አካባቢዋ በተመሳሳይ ጥፋት ተቀብለው ሲዘጋጁ የተያዙ 152 ተጠርጣሪዎች ዛሬ በአሶሳ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀረቡ፡፡
የፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ አብዱልሙኒየም ኡስማን ለኢዜአ እንደገለጹት በጊዜ ቀጠሮ ዛሬ ፍርድ ቤት ከቀረቡ ተጠርጣሪዎች መካከል 76ቱ አሶሳ ከተማ ቀሪዎቹ ደግሞ የባምባሲ ወረዳ ነዋሪዎች ናቸው ።
ተጠርጣሪዎቹ ህወሃት በሰሜን እዝ ላይ ያደረሰውን ጭፍጨፋ ተከትሎ ከቡድኑ ተልዕኮ በመቀበል በአሶሳና አካባቢዋ ጥፋቱን ለመድገም ሲዘጋጁ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል ብለዋል፡
የጥፋት ድርጊት ለመፈጸም ሲላላኩ ነበር ከተባሉት ከእነዚሁ ተጠርጣሪዎች የተለያዩ የባንክ የቁጠባ ሂሳብ ደብተሮች፣ ጥሬ ገንዘብ ፣ የጦር መሳሪያና ሌሎች ማስረጃዎች ፖሊስ ማግኘቱን ለፍርድ ቤቱ አመልክተዋል ሲሉም ጠቅሰዋል።
ግለሰቦቹ የተጠረጠሩበት ወንጀል ዋስትና የማያሰጥ በመሆኑ በማረሚያ ቤት ሆነው የፍርድ ሂደቱን እንዲከታተሉ ፍርድ ቤቱ መወሰኑን አቶ አብዱልሙኒየም አስረድተዋል፡፡
ፖሊስ በተጠርጣሪዎች ላይ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ ያቀረበውን የ14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ መፍቀዱን አስታውቀዋል፡፡
ተጠርጣሪዎቹ አሶሳ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በጊዜ ቀጠሮ ሲቀርቡ የዛሬው ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን በማረሚያ ቤት ቆይታቸውም ያነሱት ጥያቄ ሆነ አቤቱታ እንደሌለ ተመልክቷል።
በጥፋት ተልዕኮ ተጠርጥረው የተያዙና ፍርድ ቤት የቀረቡት ግለሰቦች ቁጥር አሁን ላይ 152 የደረሱ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 20ዎቹ ጥቅምት 25/2013 ዓ.ም በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አብዱላዚዝ መሐመድን በምንጭነት በመጥቀስ ኢዜአ በወቅቱ ዘግቧል።