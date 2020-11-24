“የኦሮሚያ ልዩ ሃይል ፖሊስ በኦነግ ሸኔ ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ አንጸባራቂ ድሎችን እያስመዘገበ ነው” — ሽመልስ አብዲሳ

አዲስ አበባ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) “የኦሮሚያ ልዩ ሃይል በኦነግ ሸኔ ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ አንጸባራቂ ድሎችን እያስመዘገበ ነው” ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
ኦሮሚያ ክልል ህዝብ ለአገር መከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል የሕግ ማስከበር እርምጃ እየወሰደ ባለበት ሁኔታ በኦሮሚያ ህዝቡን የሚወጉ የአጥፊው ሃይል ተላላኪና ቅጥረኛ የኦነግ ሸኔ አባላት ላይ የኦሮሚያ ልዩ ሀይል ፖሊስ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ “አንጻባራቂ ድሎችን” በማስመዘገብ ላይ ይገኛል ብለዋል አቶ ሽመልስ።
የሕወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ወደ ትርምስ ለማስገባት “እንደ ኦነግ ሸኔ አይነት ተላላኪና ቅጥረኛ የጥፋት ሃይሎችን መልምሎ በማሰለፍ የገንዘብና የሎጅስቲክስ ድጋፍ በማድረግ ኢትዮጵያን እየወጋ ይገኛል” ሲሊም አክለዋል።
በዚህም ድርጊቱ ፀረ-ኢትዮጵያዊነቱን በተግባር ያረጋገጠ ኢትዮጵያዊያንን በመግደል፣በመዝረፍና አገርን የሚያተራምስና የሚበጠበጥ የእኩይ ሴራ ባለቤት ቡድን ነው ሲሉ ገልጸዋል።
የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል በሁለት ምዕራፎች ላስመዘገባቸው ድሎችና እየከፈለ ላለው የሕይወት መስዋዕትነት ፕሬዝዳንቱ በኦሮሚያ ክልልና ሕዝብ ስም ምስጋና አቅርበዋል።
የኦሮሚያ ክልል ህዝብ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተፈጸመው ጥቃት አስቆጥቶት የተፈጸመውን ድርጊት በማውገዝና ድጋፍ በማድረግ አጋርነቱን እያሳየ ነው ብለዋል።
የክልሉ ህዝብ የመከላከያ ሰራዊቱ ሕግን የማስከበር ተልዕኮውን በድል አጠናቆ ወደ መደበኛው ስራው እስኪመለስ ድረስ ህዝባችን እስከ ህይወት መስዕዋትነት ከጀግናው መከላከያችን ጎን ለመቆም የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
ኦነግ ሸኔን በመጠራረግ ሕዝቦች በወንድማማችነት፣በእኩልነት፣ በፍቅርና በሰላም የሚኖሩባትን ኢትዮጵያና ኦሮሚያ ለማስቀጠል እንዲሁም እውን ለማድረግ የተጀመረው የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም ገልጸዋል አቶ ሽመልስ በመግለጫቸው።