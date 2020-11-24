ኢትዮጵያ ና ቻይና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር እንደሚሰሩ የሁለቱ አገራት ፕሬዝዳንቶች ቃል ገቡ

ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እና የህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲዊ ግንኙነት የመሰረቱበትን 50ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት ተለዋውጠዋል።
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባስተላለፉት መልዕክት ባለፉት 50 ዓመታት በኢትዮጵና በቻይና መካከል ጠንካራ የሁለትዮሽ ግንኙነት፣ ፍሬማ ትብብር የታየበት፣ ተቀራርቦ በመመካከር እና በመተማመን ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መገንባት መቻሉን ጠቅሰው፤ በአሁን ጊዜ የሁለቱ አገራት ግንኙነት ወደ ሁሉን አቀፍ ስትራቴጂያዊ አጋርነት ደረጃ ያደገ መሆኑን ገልፀዋል።
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያንና የቻይና ግንኙነትን የበለጠ ለማጠናከር ከፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግ ጋር ለመሥራት ቁርጠኛ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።
ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ በበኩላቸው የቻይና ኢትዮጵያ ወዳጅነት ባለፈው ግማሽ ምዕተ ዓመት ሁሉንም ፈተናዎች በማለፍ የበለጠ መጠናከሩን አውስተው፤ በሁለቱ አገሮች መካከል ሁሉን አቀፍና ስትራቴጂያዊ አጋርነት መመስረቱንም አስታውቀዋል።
በሁለቱ አገሮች መካከል የተገነባው መተማመን ላይ የተመሰረተ ሁሉን አቀፍና ውጤታ ትብብር ላይ መሰረት ባደረገና የሁለቱን አገራት የጋራ ጥቅምና ፍላጎት ባማከለ ሁኔታ እየሰሩ መሆኑን አስታውሰዋል።
እንዲሁም በዓለም አቀፍ እና አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ በትብብር እየሰሩ መሆኑን ገልፀዋል።
ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ በመልዕክታቸው ቻይና እና ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ ጊዜ አንስቶ በቻይና-አፍሪካ ወረርሽኙን የመከላከል ማዕቀፍ ዙሪያ በመደጋገፍና በትብብር መሥራታቸው በአርአያነት የሚጠቀስ መሆኑን ገልፀዋል።
የቻይና ኢትዮጵ ግንኙነት ዕድገት አስፈላጊነት ላይ ከፍተኛ እምነት እንዳላቸው እና በቤጅንግ Summit of the Forum on China-Africa Solidarity against Covid-19 እና የBelt and Road cooperation ስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዮች ተግባራዊ እንደሚሆኑ ቃል ገብተዋል።
የኢትዮጵያና ቻይና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የመሰረቱት እ.ኤ.አ ኖቬምበር 24 ቀን 1970 መሆኑ ይታወቃል።
(ውጥ ጉዳይ ሚኒስቴር)