የህወሃት ጁንታ የገባበት ገብቶ ለህግ ማቅረብ የተጀመረው ዘመቻ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል -የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች

ባህርዳር፣ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) በሃገርና ህዝብ ላይ ክህደት የፈፀመውን የህወሃት ወንጀለኛ ቡድን የገባበት ገብቶ ለህግ ማቅረብ የተጀመረው ዘመቻ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የባህርዳር ከተማ ነዋሪዎች አስታወቁ።
ከነዋሪዎች መካከል አቶ አዲሱ ፈቃዱ ለኢዜአ እንደገለጹት ከሃዲው የህወሃት ቡድን ዜጎች በዘራቸው እየተለዩ እንዲጨፈጨፉ ሲያደርግ ቆይቷል።
“ቡድኑ የፌደራል መንግስቱን ጥሎ ወደ መቀሌ ኮብልሎ ሲመሽግ ጦርነት እንደሚያውጅና ጥፋት እንደሚፈፅም ግልፅ ነበር” ብለዋል።
ቡድኑ ሀገር ሰላም ብሎ ከህዝብ ጋር ሆኖ የአንበጣ መንጋ ሲከላከል በነበረ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመፈጸም ጦርነቱን ይፋ ማድረጉ ሊደረግ የማይገባ ፍፁም ሰይጣናዊ መሆኑን ተናግረዋል ።
መንግስት አሸባሪ ቡድኑን ከገባበት ገብቶ ለህግ ለማቅረብ የጀመረውን ዘመቻ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል ።
የትግራይ ህዝብን ጨምሮ መላው ዜጋ ከፋፋዩ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ የተጀመረው ዘመቻ እንዲሳካ ከፌዴራል መንግስት ጎን ሊቆም እንደሚገባ አስገንዘበዋል ።
አሸባሪው ቡድን የፈፀመውን ዘግናኝና አሳፋሪ ድርጊት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቀው እየተደረገ ያለው ጥረት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አመላክተዋል።
“ቡድኑ የሀገሪቱን ህገ መንግስታዊ ስርዓት በመጣስ ዘርን መሰረት ያደረገ ፍጅት እንዲፈፀም አድርጓል” ያሉት ደግሞ የከተማው ነዋሪና የህግ ባለሙያ አቶ ባየ እምቢያለ ናቸው።
አጥፊ ቡድኑ የሀገሪቱን ህገ መንግስታዊ ስርዓት አደጋ ላይ ጥሏል ያሉት የህግ ባለሙያው የትግራይ ልዩ ኃይልም በህገ መንግስቱ ያልተሰጠውን ዘግናኝ ድርጊት እንደፈፀመ ገልጸዋል።
የተጀመረው ህግ የማስከበር ስራ በስኬት እንዲጠናቀቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከመንግስት ጎን ሆኖ የህዝቡንና የሀገሪቱን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነትና ግዴታውን እንዲወጣ አሳስበዋል።
“አጥፊው ቡድን ሰይጣናዊ እንደሆነና ከመንግስትም ሆነ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብሮ የመኖር ፍላጎት እንደሌለው እረዳ ነበር ” ያሉት ደግሞ ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ ምህረት ዘሪሁን ናቸው።
“ለዘመናት ህዝብን ሲጠብቅ የኖረውን የመከላከያ ሰራዊት በተኛበት መጨፍጨፍ በታሪክ ተደርጎም ሆነ ተሰምቶ የማይታወቅ ተግባር ነው” ብለዋል።
በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምነው የትግራይ ህዝብ ሀገሪቱን ለመበታተን ያለ የሌለ ጥረት እያደረገ የሚገኘውን አጥፊ ቡድን አሳልፎ በመስጠት ከመንግስትና ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እንዲቆም ጠይቀዋል ።