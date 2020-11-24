የጮራ ወረዳ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 62 ሰንጋዎችና ከ400 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ

መቱ ህዳር 15/2013 (ኢዜአ) በቡኖ በደሌ ዞን የጮራ ወረዳ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ 62 ሰንጋዎችንና ከ400 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ።
ነዋሪዎቹ ድጋፉን ለዞኑ አስተዳደር ዛሬ ባስረከቡበት ስነ- ስርአት ላይ ሰራዊቱ እያካሄደ ያለው ሰላም የማስፈንና ህግ የማስከበር ዘመቻ እሰኪጠናቀቅ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል ።
የመከላከያ ሰራዊቱ የፅንፈኛውን ህወሃት ቡድን ሴራ ለማክሸፍ እየወሰደ ያለውን የህግ ማስከበር እርምጃ ባላቸው አቅም ሁሉ እንደሚደግፉ አስታውቀዋል።
በወረዳው የቁምባቢ ከተማ ነዋሪ ሓጂ አብደላ ሳኒ እንዳሉት የመከላከያ ሰራዊት ሀገሪቱን ለመበታተን በተነሳው የህወሓት ቡድንና ተላላኪዎች ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ ይደግፋሉ።
“ፅንፈኛው የህወሓት ቡድን ህዝብን መዝረፍ፣ መግደልና ማሰቃየት የለመደ ነው” ያሉት አስተያየት ሰጪው መንግስት የጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ ተገቢና የሚደገፍ እንደሆነ ተናግረዋል።
“መንግስት ከተገቢው በላይ ትዕግስት ያሳየ ቢሆንም አሁን ላይ እየወሰደ ያለው ጠንካራ የህግ ማስከበር እርምጃ ተገቢ ነው” ያሉት ደግሞ የከተማው ነዋሪ አቶ ፍርዲሳ ሹረሙ ናቸው።
መንግስት በፅንፈኛው የህወሓት ቡድንና እንደ ሸኔ ባሉ ተላላኪዎች ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ ተናግረዋል።
የቡኖ በደሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሻፊ ሁሴን ድጋፉን ከተረከቡ በኋላ ባደረጉት ንግግር የሀገር መከላከያ ሰራዊት እየወሰደ ላለው የህግ ማስከበር እርምጃ ህብረተሰቡ እያሳየ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።
የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ከጫፍ እስከ ጫፍ እየተደረገለት ያለው ህዝባዊ ድጋፍ ተልዕኮውን በስኬት እንዲያጠናቅቅ ሞራል እንደሚሆነው ዋና አስተዳዳሪው አሰታውቀዋል ።