የፌዴራል ዋና ኦዲተር በኦድት ክዋኔ ግኝት ከ511 ሚሊዮን ብር በላይ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ማስደረጉን ገለጸ

አዲስ አበባ ህዳር 14/2013 (ኢዜአ) የፌዴራል ዋና ኦዲተር በፋይናንስ ህጋዊነት የክዋኔ ኦዲት ግኝት ከ511 ሚሊዮን ብር በላይ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ማስደረጉን ገለጸ።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ2013 በጀት ዓመት የኦዲት ባለድርሻ አካላት የትብብር ፎረም መነሻ እቅድ ላይ ውይይት አካሂዷል።
የተቋማቱ የጋራ ፎረም ውይይት ሲደረግ የ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የተያዘውን በጀት ዓመት እቅድ ገምግሞ የጋራ አቋም ተይዟል።
በምክር ቤቱ የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መሃመድ ዮሱፍ እንዳሉት ያልተወራረደ ተሰብሳቢ የመንግስት ሃብት ተወራርዶ ገቢ እንዲሆን ተደርጓል።
በጠቅላይ ዐቃቢ-ህግ በኩል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤቱ ባደረገው የፋይናንስ ህጋዊነት ክዋኔ መሰረት 511 ሚሊዮን 696 ሺህ 751 ብር ያልተወራረደ ተሰብሳቢ የመንግስት ሃብት ገቢ መሆኑንም ገልጸዋል።
የፌደራል ዋና ኦዲተር አቶ ገመቹ ዱቢሶ በውይይቱ ወቅት እንዳሉት በመንግስት ተቋማት በተለይ በተሽከርካሪዎች ስም ከፍተኛ የመንግስት ሃብት እየባከነ ይገኛል።
“በርካታ አሽከርካሪዎች ነዳጅ ሳይቀዱ ህጋዊ ያልሆነ ደረሰኝ በመግዛት” የመንግስት ሃብት እየመዘበሩ ስለመሆኑም ጠቅሰዋል።
ችግሩን ለመፍታትም የሚመለከታቸው ተቋማት ህጋዊ ካሽ ሪጅስተር ማሽን በማደያዎች በማዘጋጀት የቁጥጥርና ክትትል ስራ ማከናወን ይኖርባቸዋል ብለዋል።
በፌዴራል ተቋማት የሚስተዋለውን የኦዲት ግኝት ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ በመውሰድ ማስመለስ እንደሚገባም አሳስበዋል።
በአጠቃላይ 53 የሚሆኑ የፌዴራልና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጎላ የኦዲት ግኝት ችግር አለባቸው ሲሉም ጠቅሰዋል።
የኦዲት ባለድርሻ አካላት የትብብር ፎረም 11 የፌዴራል ተቋማትን በአባልነት የያዘ መሆኑ ይታወቃል።
ፎረሙ በመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ኮሚቴ የሚመራ ሲሆን የፌዴራል ተቋማትን ኦዲት አፈጻጸም በሚመለከት የቁጥጥር፣ ድጋፍና ክትትል ስራዎችን ያከናውናል።