ህግ የማስከበሩ ስራ በፈጣን እንቅስቃሴ እየተከናወነ በመሆኑ ጁንታው ያሰባቸውን ተጨማሪ ጥፋቶች ማስቀረት ተችሏል–ብ/ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን

አዲስ አበባ ህዳር 14/2013 (ኢዜአ) ህግ የማስከበሩ ስራ በፈጣን እንቅስቃሴ እየተከናወነ በመሆኑ ጁንታው ያሰባቸውን ተጨማሪ ጥፋቶች ማስቀረት መቻሉን የምዕራብ ዕዝ የሎጂስቲክስ ክፍል ምክትል አዛዥ ብርጋዴል ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን ተናገሩ።
ብርጋዴል ጀነራል ብርሃኑ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የፅንፈኛውን ጁንታ ጥቃት ተከትሎ የአገር መከላከያ ሃይሉ ፈጣንና ውጤታማ የህግ ማስከበር ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል።
ቡድኑ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ ላይ በፈፀመው ክህደት በርካታ ዘረፋዎችን ፈፅሟል።
በእለቱ ጁንታው የቻለውን ያህል ወታደራዊ ቁሶችን ከዘረፈ በኋላ ያልቻለውን ደግሞ አበላሽቶ ሄዷል።
የህወሃትን ጁንታ እኩይ ደርጊት ተከትሎ በአገር መከላከያ ሃይል እየተወሰደ ባለው ፈጣን የህግ ማስከበር እርምጃ ቡድኑ አስቧቸው የነበሩ ተጨማሪ ጥፋቶችን ማስቀረት ተችሏል ብለዋል።
የትግራይ ህዝብ በዚህ ጽንፈኛ ቡድን እኩይ ተግባር ማዘኑን በየደረስንባቸው አካባቢዎች መረዳት ችለናልም ብለዋል።
የህወሃት ጁንታ በትግራይ የአክሱም ኤርፖርትን ጨምሮ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን በማውደም የህዝብ ጠላት መሆኑን በግልጽ አሳይቷል ብለዋል።
በዚህም በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች በእጂጉ ማዘናቸውን ገልጸውልናል ነው ያሉት ጀነራሉ።
የህወሃት ፅንፈኛ ቡድን የተለያዩ የሃሰት ወሬዎችን በማሰራጨት ነዋሪዎች ከየአካባቢያቸው እንዲለቁ ማድረጉንም አስታውሰዋል።
ይህንን ያደረገበትም ዋናው ምክንያት ለዘረፋ እንዲመቸው መሆኑ ተደርሶበታል ብለዋል።
እንደ ብርጋዴል ጀነራል ብርሃኑ ገለፃ የህወሃት ጁንታ የቡድኑን ታጣቂዎች የሲቪል ልብስ በማልበስ የአገር መከላከያ ሰራዊቱን እንዲወጉ ለማድረግ ጥረት አድርጓል።
ሆኖም ሰራዊቱ የህግ ማስከበር ሂደቱን በጥንቃቄና በውጤታማነት ለማከናወን መቻሉን ገልጸዋል።
በህግ ማስከበር ሂደቱ ጁንታው ያሰባቸውን ተጨማሪ ጥፋቶች ከማስቀረት በተጨማሪ የትግራይን ህዝብ ከዘራፊው አፈና እና እንግልት ነፃ ማድረግ ተችሏል ብለዋል።