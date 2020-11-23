የጀርመን መንግስት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የሕግ ማስከበር ዘመቻ ትክክለኛ ገጽታ እንዲረዳ ተደርጓል — አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን

አዲስ አበባ ህዳር 14/2013 (ኢዜአ) የጀርመን መንግስት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የሕግ ማስከበር ዘመቻ ትክክለኛ ገጽታ እንዲረዳ መደረጉን በጀርመን የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ገለጹ።
የሕወሓት ቡድን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል በሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን ዕዝ ላይ ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ መንግስት በክልሉ ሕግ የማስከበር እርምጃ እየወሰደ ይገኛል።
በጀርመን የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን የሕግ ማስከበር እርምጃው ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ለጀርመን መንግስት ባለስልጣናት፣ ለፓርላማ አባላትና ለዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ማብራሪያ እየተሰጠ መሆኑን ለኢዜአ ገልጸዋል።
በበርሊን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚሸፍናቸው የቼክ ሪፐብሊክ፣ ስሎቫኪያና ፖላንድ አገራት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ገለጻ መደረጉን ተናግረዋል።
መንግስት የሕግ ማስከበር እርምጃውን አስመልክቶ የሚያወጣቸውን ወቅታዊ መረጃዎች ለጀርመን መንግስት የማሳወቅ ተግባር እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል።
በተሰጡ ማብራሪያዎች የጀርመን መንግስት በትግራይ እየተካሄደ ያለውን የሕግ ማስከበር እርምጃ ትክክለኛ ገጽታና መሬት ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መረዳቱንም ነው አምባሳደር ሙሉ የገለጹት።
የሰብአዊ ቀውስ ሊኖር ይችላል በሚል ለተነሳው ሀሳብም መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረገ እንደሚገኝና ሰብአዊ ድጋፍ ሊደርጋቸው የሚችልባቸው ሁኔታዎችን እያመቻቸ መሆኑን መገለጹን ተናግረዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ የሠላም የኖቤል ሽልማትና አሁን በትግራይ ክልል እየተከናወነ ያለው የሕግ ማስከበር እርምጃን አስመልክቶ በጀርመን መንግስት በኩል ሀሳቦች መነሳታቸውን አመልክተዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሠላም የኖቤል ሽልማት ሀሳብ ለሠላም ባበረከቱት አስተዋጽኦ ያገኙት እንደሆነና አሁን በትግራይ ክልል እየተከናወነ ያለው እርምጃ አገርን ለመጠበቅና ዘላቂ ሠላም ለማስፈን የሚደረግ በመሆኑ ምንም አይነት የሚጋጭ ነገር እንደሌለው በመግለጽ ሁኔታውን እንዲረዱ ማድረግ ተችሏል ብለዋል።
የጀርመን መንግስትን ጨምሮ ሁሉም ገለጻ የተደረገላቸው አካላት ኢትዮጵያ የጀመረችው የለውጥ ጉዞ እንዲደናቀፍ እንደማይፈልጉና ለለውጡ ስኬታማነት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ መግለጻቸውን ተናግረዋል።
የተወሰኑ የጀርመን መገናኛ ብዙሃን ለአንድ ወገን ያደላ ዘገባ እያቀረቡ እንደሚገኙና ይህንንም ጉዳዩ ለሚመለከተው የጀርመን መንግስት አካል በማሳወቅ እንዲያስተካክሉ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በጀርመን የሚገኙ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት በወቅታዊ አገራዊ ሁኔታ ላይ የበኩላቸውን ድጋፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙም ገልጸዋል።
ኤምባሲው በትግራይ ክልል እየተወሰደ ያለውን የሕግ ማስከበር እርምጃው አስመልክቶ በበይነ መረብ በቀጣይ ተከታታይ ውይይቶች እንደሚያካሂድም አምባሳደሯ አስታውቀዋል።