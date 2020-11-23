በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙን እንደሚደግፉ በአምቦ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ተናገሩ

አምቦ፣ ህዳር 14/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙ ትክክል መሆኑንና የሚደግፉ መሆናቸውን በአምቦ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ተናገሩ፡፡
መንግስት እየወሰደ ያለው ህግ የማስከበሩ ስራ የህልውና ጉዳይ በመሆኑ ሥርዓት እስኪይዝ ድረስ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ፍላጎታቸው መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በከተማዋ የሆራ አዬቱ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ተክለአብ ገብረእግዚአብሄር ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ እንግልትና ጉዳት ሲደርስበት እንደነበር አውስተው ከህወሐት ነጻ የወጡ አካባቢዎች ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙ ትክክል ነው ብለዋል።
የሀገር መከላከያ ሠራዊቱ የአካባቢውን ህብረተሰብ ለመደገፍ በሚያደርገው እንቅስቃሴም በሚችሉት ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል፡፡
አቶ ተክለአብ አክለውም የትግራይ ህዝብ በህወሐት ታፍኖ ያልታወቀለትና የተጨቆነ ኢትዮጵያዊ ነው፤ ተገንጥሎ መኖር አይፈልግም ብለዋል፡፡
የህወሐት የጥፋት ቡድን በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ ነው ያሉት ደግሞ በከተማው የቶርበን ኩታዬ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ገብረህይወት ዮሃንስ ናቸው።
በቡድኑ የአካባቢውን ህዝብ የበለጠ እንዳይጎዱ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር አብረን መስራት ይጠበቅብናልም ብለዋል፡፡
በግጭቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ወገኖችን ፈጥኖ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል፡፡
በከተማዋ የሰንቀል ፋሪስ ቀበሌ ነዋሪ አቶ መብራቱ ገብረስላሴ በበኩላቸው መንግስት ሀገሪቱንና ህገ-መንግስቱን ከማንኛውም የኃይል ጥቃት የመከላከል ግዴታ እንዳለበት ገልጸዋል።
መንግስት እየወሰደ ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉም ጠቅሰው ከመንግስትና ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጎን በመሆን ህግን ለማስከበር የሚደርገውን እንቅስቀሴ የማገዝ ፍላጎት እንዳላቸውም አስረድተዋል፡፡
አስተያየት ሰጪዎቹ በትግራይ ክልል ሙሉ በሙሉ ሰላም ሰፍኖ ልማቱን ለማስቀጠል ከመንግስት ጎን ሆነው የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡