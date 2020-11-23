የኢትዮ-ቴሌኮም ምስራቅ አዲስ አበባ ዞን ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት ደም ለገሱ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 14/2013 (ኢዜአ) የኢትዮ-ቴሌኮም ምስራቅ አዲስ አበባ ዞን አመራሮችና ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ ደም ለገሱ።
ከ160 በላይ የሚሆኑት ሠራተኞች “ደሜን ለወገኔ” በማለት ደም ለመለገስ ምዝገባ ያከናወኑ ሲሆን 50ዎቹ ዛሬ ለግሰዋል።
የኢትዮ-ቴሌኮም ምስራቅ አዲስ አበባ ዞን የሕግ ክፍል ሥራ አስኪያጅ አቶ ሙሉነህ ደሳለኝ ልገሳው በሕግና በአገር ሕልውና ማስከበር ዘመቻ ላይ የሚገኘውን ሠራዊት ለመደገፍ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
“ያለ መከላከያ ሠራዊቱ ሁላችንም ባዶ ነን፤ ወጥተን መግባት፣ ሰርተን መብላት አንችልም” ያሉት አቶ ሙሉነህ ሠራዊቱ ከተሸከመው ከባድ ኃላፊነት አንጻር ደም መለገስ ‘ትንሽ ስጦታ’ ነው ብለዋል።
ወይዘሮ ሜሮን ደመቀም ሕይወቱን ሰጥቶ አገሩንና ሕዝቡን ለሚጠብቀው የመከላከያ ሠራዊት ሊተካ የሚችል ደም ከመለገስ ባሻገር፤ አቅማቸው የሚችለውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ዓለምሸት ታከለ በበኩላቸው የአገሪቷ ሠላም ዜጎች በሚያደርጉት አስተዋፅኦና ተሳትፎ እንደሚረጋገጥ ተናግረዋል።
የመከላከያ ሠራዊቱ የአገሩን ሠላምና እድገት ለማረጋገጥ የሚከፍለውን መስዋዕትነት ለመደገፍ ደሜን በመለገሴ ደስተኛ ነኝ ብለዋል።