ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የረጲ የደረቅ ቆሻሻ ሃይል ማመንጫን ጎበኙ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 14/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የረጲ የደረቅ ቆሻሻ ሃይል ማመንጫን ጎብኝተዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ኢንጂነር አሸብር ባልቻ እና ከአስተዳደሩ ከፍተኛ የሥራ ሃላፊዎች ጋር በመሆን የሃይል ማመንጫው አሁን ያለበትን ሁኔታ ተመልክተዋል።
በሃይል ማመንጫው ያጋጠሙ የግብዓት አቅርቦትና የበጀት ችግርን መፍታት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይም ተወያይተዋል።
የረጲ የደረቅ ቆሻሻ ሃይል ማመንጫ ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ብሩክ ኤባ የሃይል ማመንጫው በበጀት እጥረት ምክንያት የግብዓት አቅርቦት ችግር እንደገጠመው ገልፀዋል።
ምክትል ከንቲባዋ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታንም ተመልክተዋል።
የከተማ አስተዳደሩ የደረቅ ቆሻሻ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ለማ የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታው ጠባብ በመሆኑ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ እየፈጠረ ስላለው ጫና አብራርተዋል።
ለሰራተኞች መሟላት አለባቸው ያሏቸውን የጥቅማ ጥቅም ጉዳዮችም ለምክትል ከንቲባዋ አስረድተዋል።
በመጨረሻም አስተዳደሩ ለተነሱ ችግሮች መፍትሔ ለመስጠት በጋራ እንደሚሰራ ምክትል ከንቲባዋ አረጋግጠዋል።
የረጲ የደረቅ ቆሻሻ ሃይል ማመንጫ በ32 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን በዓመት 185 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ሃይል የማመንጨት አቅም አለው።