የአርበኞች ማህበር አባላት ህግ የማሰከበር ዘመቻን ለመቀላቀል የመንግስትን ጥሪ እየተጠባበቁ መሆናቸውን ገለጹ

ደሴ ኢዜአ ህዳር 14 /2013 (ኢዜአ) ህግ የበላይነትን በማስከበር ጽንፈኛው የህውሃት ጁንታ ሥርዓት ለማሲያዝ በጀመረውን ዘመቻ ለመቀላቀል የመንግስትን ጥሪ እየተጠባበቁ መሆናቸውን የደቡብ ወሎ ዞን ጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት ገለጹ።
ህወሓት “እኔ ካልገዛሁ ሀገር ትፈርሳለች” በሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ እየፈጸመ ያለውን የሀገር ክህደት ታሪክ ይቅር የማይለው ተግባር መሆኑን የማህበሩ አባላት ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል።
የማህበሩ ፀሐፊ አቶ አየለ ገብረጊዮርጊስ እንዳሉት ፤ ኢትዮጵያ ሊወራት ለመጣ የውጭ ጠላት ሳትንበረከክ ነጻነቷን ጠብቃ ለአፍሪካ ኩራት የሆነች ታላቅ ሀገር ናት፡፡
”አባቶቻችን አንድ ሆነው በተለያየ ጊዜ አፍሪካን ለመቀራመት በዘመናዊ ጦር መሳሪያ ታግዘው የመጡ ወራሪዎችን ድል በማድረግ ሉዓላዊነቷን አስጠብቀውም ለትውልድ አስረክበዋል” ብለዋል፡፡
ሆኖም ሲመሰረት ጀምሮ የጥፋት ተልኮ ይዞ ኢትዮጵያን ለመበታተን እቅድ የነበረው የህወሓት የጥፋት ቡድን ያልተደፈረውን የሀገር መከላከያ ሠራዊት ደፍሯል፤ ሀገርንም አዋርዷል፤ ለህዝቡም ያለውን ንቀት በተግባር አሳይቷል ሲሉ አመላክተዋል፡፡
ጁንታው በሀገሪቱ ላይ ያደርስ የነበረው ግፍ፣ መከራ፣ ሰብዓዊ መብት ጥሰትና ጭቆና በዝቶ ኢትዮጵያዊያን ተባብረው ባካሂዱት የእምቢተኝነት ትግል ስልጣን ቢለቅም ”እኔ ካልገዛሁ ሀገር ትፈርሳለች” በሚል የተሳሳተ አመለካከት በመከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት ታሪክ ይቅር እንደማይለው ገልጸዋል፡፡
ጁንታው በሀገሪቱ ላይ ላለፉት 27 ዓመታት የሰራው ወንጀል አልበቃው ብሎ የሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ ካደረሰው ጥቃት በተጨማሪ ንጹሃ ዜጎችን መግደል፣ ማፈናቀልና መሰረተ ልማቶችን በማፍረስ የቀደመ አስነዋሪ ተግባሩን እየደገመ መሆኑን አቶ አየለ አስረድተዋል፡፡
ይህ ጽንፈኛ ቡድን ለህግ እንዲቀርብ መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ እንደሚደግፉ አመልክተው ፤የማህበራቸው አባላት የድርሻቸወን ለመወጣት የመንግስትን ጥሪ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
የማህበሩ አባል 50 አለቃ ባለሟል መለሰ በበኩላቸው ጥንት አባቶች በሐይማኖትና ብሔር ሳይከፋፈሉ የሀገራቸውን ዳር ድንበር አስከብረው ለትውልድ አቆይተዋል ብለዋል፡፡
በጥንት አባቶች ታፍራና ተከብራ የኖረችን ሀገር ትውልዱ አንድነቱን አስጠብቆ ማቆየት እንዳለበት አሳስበዋል።
ህወሓት ህዝቦችን በብሔርና ሐይማኖት ከመከፋፈሉም ባለፈ አንዱን የበታች ሌላውን የበላይነት ስሜት እንዲኖረው በማድረግ እርስ በእርስ ሲያጋጭ መቆየቱን ጠቅሰው፤ አሁን ላይ ደግሞ መከላከያ ሠራዊቱን ማጥቃቱ በየትኛውም ዓለም ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ የሀገር ክህደት ነው ብለዋል፡፡
ይህ አፀያፊ ተግባሩም ኢትዮጵያዊያንን በማስቆጣቱ ለመከላከያ ሠራዊቱ ያለውን አጋርነትና ፍቅር እየገለጸ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ህወሓት መሰረተ ልማቶችን በማፍረስና የሀሰት ወሬውን በመንዛት በከፈተው ጦርነት ለትግራይ ህዝብም የማይጠቅም መሆኑን በተግባር እያሳየ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ቡድኑ ለህግ እንዲቀርብ ሁሉም መረባረብና አንድ የሚሆንበት ወቅቱ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ወጣቱ የአባቶችን ታሪክና ተጋድሎ በውል ተረድቶ የሀገሩን ሠላምና ዳር ድንበር ሊጠበቅ እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ ሌላው የማህበሩ አባል አቶ ማሞ አያሌው ናቸው፡፡
ህወሓት ተጨማሪ ወንጀሎችን በመፈጸም የታሪክ ተወቃሽ ከመሆን ይልቅ ለመንግስት እጅ መስጠት ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን ጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ከሁለት ሺህ በላይ አባላት እንዳሉት ከማህበሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡